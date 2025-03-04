Blue Star share price: बंपर तेजी! 6% से ज्यादा चढ़ा AC Stock - ऐसा क्या हुआ?

Blue Star share price: एसी और होम अप्लायंस बनानी वाली कंपनी Blue Star Limited के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। सुबह 11:29 बजे तक शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा था। पिछले 1 हफ्ते में यह शेयर 14% से अधिक चढ़ चुका है। आखिरी इस तेजी की वजह क्या है चलिए जानते हैं।

advertisement

क्यों भाग रहा है Blue Star का शेयर?

दरअसल कंपनी ने 25 फरवरी को अपने एक फाइलिंग में बताया था कि उसने आने वाले गर्मी के मौसम के लिए रूम एसी (Room AC) के लिए 150 मॉडल की एक रेंज को लॉन्च किया है जो ‘फ्लैगशिप प्रीमियम’ रेंज के अंदर हैं। कंपनी ने बताया की इन मॉडलों में इन्वर्टर, फिक्स्ड स्पीड और विंडो एसी भी है, जो सभी तरह के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करता है।

कंपनी ने यह लॉन्चिंग स्मार्ट वाईफाई (Smart Wifi) और हैवी ड्यूटी एसी (Heavy Duty AC) सेगमेंट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या है। कंपनी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में भीषण गर्मी और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की बढ़ती खर्च की क्षमता के कारण रूम एसी की मांग में ग्रोथ देखने को मिल रही है। यही कारण है कि शेयर इस खबर के बाद से लगातार बढ़ रहा है।

Blue Star share price

कंपनी का शेयर सुबह 11:29 बजे तक बीएसई पर 6.32% या 128.25 रुपये चढ़कर 2158.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.25% या 127.10 रुपये की तेजी के साथ 2,159.60 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Blue Star share price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 14 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

वहीं पिछले 1 साल में शेयर 64 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 2 साल में शेयर ने निवेशकों का पैसा 3 गुना करते हुए 200 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। स्टॉक ने पिछले 3 साल में 320 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 445 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।