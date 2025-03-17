Blue Cloud Softech ने Trinity Ransomware को रोका, इस कामयाबी पर कंपनी के चेयरपर्सन ने कहा....

Blue Cloud Softech Solutions Limited (BCSSL) ने एक बड़े साइबर हमले (Cyber Attack) को नाकाम कर दिया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी Hunt Metrics Cybersecurity Division की First Responder Services के जरिए Trinity Ransomware हमले से प्रभावित एक ऑफशोर बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी के डेटा को बचाने में कामयाब हुई।

advertisement

तीन घंटे में प्रतिक्रिया

कंपनी ने हमले के तीन घंटे के भीतर पूरी स्थिति का विश्लेषण कर लिया और रिकवरी प्रोसेस शुरू किया। इस प्रोसेस में कंपनी ने डैमेज असेसमेंट और इम्पैक्ट एनालिसिस, आइसोलेशन और सैनिटाइजेशन, डेटा रिकवरी और बिजनेस कंटिन्युटी सुनिश्चित की है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह उपलब्धि?

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि BCSSL की साइबर सिक्योरिटी टीम ने सिर्फ तीन घंटे में साइबर अटैक को कंट्रोल में लिया। इतने कम समय में बिजनेस ऑपरेशन को दोबारा शुरू करना बड़ी सफलता मानी जाती है।

कंपनी ने अत्याधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल कर डेटा को सुरक्षित किया गया। इस तेजी से प्रतिक्रिया ने BCSSL को एक भरोसेमंद साइबर सुरक्षा कंपनी के रूप में स्थापित किया।

BCSSL की चेयरपर्सन जनकी यर्लगड्डा ने कहा यह कामयाबी हमारी मजबूती को दर्शाती है कि हम साइबर खतरों के खिलाफ व्यापारों को सुरक्षित करने के लिए तत्पर हैं। हमारा गोल कंपनियों को अत्याधुनिक सुरक्षा सॉल्यूशन देना है।

BCSSL की भविष्य की रणनीति

कंपनियों को उन्नत साइबर सुरक्षा सर्विस देना।



साइबर हमलों के खिलाफ तेज और प्रभावी सॉल्यूशन देना।



बिजनेस कंटिन्युटी प्लानिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना।





BCSSL शेयर का प्रदर्शन

साल भर से कंपनी के शेयर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। आज भी कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। आज बाजार बंद होने से पहले स्टॉक 4 फीसदी की गिरावट के साथ 22.13 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। BSE Analytics के मुताबिक साल भर से कंपनी के शेयर में गिरावट आई है। एक साल में कंपनी के शेयर ने 18 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 268 फीसदी का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।