Bitcoin 90,000 डॉलर के करीब: अब आगे का रास्ता क्या?
डोनाल्ड ट्रंप की 2024 के अमेरिकी चुनाव में जीत और उनके क्रिप्टो समर्थक रुख से प्रेरित बिटकॉइन की कीमतों में हाल ही में उछाल आया है, जिससे ग्लोबल क्रिप्टो बाजारों में तेजी का दौर शुरू हो गया है। हालांकि, क्रिप्टो लाभ पर देश के उच्च कर बोझ के कारण भारतीय निवेशकों को दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मुनाफे पर 30 प्रतिशत कर और प्रत्येक लेनदेन पर 1 प्रतिशत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) शामिल है। उद्योग के नेता भारतीय निवेशकों को इन बाधाओं के तहत अपनी क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अधिकतम करने में मदद करने के लिए रणनीतियाँ पेश कर रहे हैं।
मुड्रेक्स के सीईओ एडुल पटेल का सुझाव है कि लंबी अवधि की होल्डिंग्स फायदेमंद हो सकती हैं क्योंकि वे कर दायित्वों को टालते हैं और क्रिप्टोकरेंसी में ऐतिहासिक विकास चक्रों का लाभ उठाते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि व्यवस्थित निवेश योजनाएँ (SIP) चरणबद्ध प्रवेश की अनुमति देती हैं, जिससे बाजार की अस्थिरता के जोखिम को कम किया जा सकता है। क्रिप्टो इंडेक्स फंड जैसे उत्पाद विविध जोखिम प्रदान करते हैं, जो चुनौतीपूर्ण कर वातावरण में निवेशकों को जोखिम प्रबंधन उपकरण प्रदान करते हैं। पटेल संभावित निवेशकों को नियामक पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए FIU-पंजीकृत एक्सचेंजों को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं।
बाययूकॉइन के सीईओ शिवम ठकराल भी एसआईपी के फायदों पर इसी तरह की राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय निवेशक प्रमुख प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कर प्रबंधन और जोखिम विविधीकरण के लिए उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। ठकराल क्रिप्टो परिदृश्य पर अपडेट रहने और अनावश्यक जोखिमों से बचने के लिए कर दायित्वों को समझने के महत्व पर जोर देते हैं।
भारत वेब3 एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप चेनॉय विविध निवेश दृष्टिकोण की सलाह देते हैं। वह स्थिरता प्रदान करने, क्रिप्टो से जुड़े उच्च जोखिम और कर बोझ को संतुलित करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट जैसे परिसंपत्ति वर्गों में आवंटन का सुझाव देते हैं। चेनॉय निवेशकों को कर पेशेवरों से परामर्श करने और अपनी कर रणनीतियों को अनुकूलित करने और विकसित नियमों के अनुरूप बने रहने के लिए क्रिप्टो टैक्स सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने की सलाह देते हैं। नीतिगत परिवर्तनों के बारे में जानकारी होना और अनुपालन उपकरणों की खोज करना वर्तमान परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।
जबकि मौजूदा नीतियाँ प्रतिबंधात्मक हैं, परिवर्तन के लिए आशावाद है। पटेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जैसे-जैसे अमेरिका स्पष्ट क्रिप्टो विनियमन की ओर बढ़ता है, इसका एक लहर जैसा प्रभाव हो सकता है, जो संभावित रूप से भारत को अपने रुख पर फिर से विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। Pi42 के सह-संस्थापक और सीईओ अविनाश शेखर ने कहा कि भारत में एक जिम्मेदार नियामक ढांचा डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विकास क्षमता को खोल सकता है। Chainalysis Global Crypto Adoption Index में भारत की उच्च रैंकिंग के साथ, एक सहायक नियामक वातावरण क्रिप्टो हब के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत कर सकता है।
दिलीप चेनॉय भी इसी भावना को दोहराते हैं, तथा भारत की हाल की जी-20 चर्चाओं और आर्थिक मामलों के विभाग के आगामी परामर्श पत्र को अधिक संतुलित विनियामक भविष्य की दिशा में आशाजनक कदम बताते हैं।
उच्च घरेलू कर दरों को देखते हुए, कुछ निवेशक कानूनी ढांचे के भीतर अंतरराष्ट्रीय विविधीकरण पर विचार कर सकते हैं। पटेल रिटर्न कमाने के संभावित तरीकों के रूप में स्टेकिंग और डीफाई (विकेंद्रीकृत वित्त) विकल्पों का सुझाव देते हैं, हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते समय भारतीय कर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय निवेश के लिए स्टेबलकॉइन और विनियमित प्लेटफ़ॉर्म भी घरेलू स्तर पर लगातार ट्रेडिंग करों के बिना विविधीकरण के अवसर प्रदान करते हैं।
भारतीय निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए धैर्यपूर्ण, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाएं, दीर्घकालिक रणनीतियों और अनुपालन करने वाले प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। जबकि उच्च कर दरें एक चुनौती पेश करती हैं, हितधारकों का मानना है कि विकसित हो रहा नियामक परिदृश्य अंततः अधिक अनुकूल हो सकता है।
फिलहाल, भारतीय निवेशकों से आग्रह है कि वे जानकारी रखें, विविधतापूर्ण निवेश की तलाश करें और ऐसे संरचित उत्पादों का लाभ उठाएं जो कानूनी और कर दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों। रणनीतिक वित्तीय नियोजन को अनुपालन के साथ जोड़कर, निवेशक भारत की सख्त कर व्यवस्था के तहत भी, तेजी से बढ़ते वैश्विक क्रिप्टो गति का लाभ उठा सकते हैं।
अस्वीकरण: बिजनेस टुडे बाजार वित्तीय, निवेश या कर संबंधी सलाह नहीं देता है और पाठकों द्वारा किए गए किसी भी निवेश निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं है। इस लेख में व्यक्त सभी राय संबंधित विशेषज्ञों की हैं और बिजनेस टुडे द्वारा समर्थन या अनुशंसा नहीं की जाती हैं। पाठकों को दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले स्वयं उचित परिश्रम करें और प्रमाणित वित्तीय या कर पेशेवरों से परामर्श करें।