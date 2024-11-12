Bitcoin ने रातोंरात बनाया मालामाल! 90 हजार का स्तर छूने के करीब

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद Bitcoin की रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली ने इस डिजिटल एसेट को 89,000 के पार पहुंचा दिया है। अब 90 हजार के लेवल से ज्यादा दूर नहीं रह गया है। बिटकॉइन की रैली ने क्रिप्टो मार्केट के ओवर ऑल वैल्यू को कोरोना के दौर से ऊपर उठा दिया। 5 नवंबर को अमेरिकी चुनाव के बाद से सबसे बड़ा टोकन लगभग 30 प्रतिशत उछल गया है और मंगलवार की सुबह 89,599 डॉलर के ऑल टाइम हाई गया। हालांकि, बाद में शिखर से फिसल गया।

advertisement

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तेजी क्यों?

डोनाल्ड ट्रंप 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगे. फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत ने क्रिप्टो बाजार में नई जान फूंक दी है। ट्रंप ने क्रिप्टो फ्रेंडली नियमों का वादा किया है और उनकी रिपब्लिकन पार्टी उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। अन्य वादों में रणनीतिक यूएस बिटकॉइन स्टॉकपाइल की स्थापना और टोकन के घरेलू खनन को बढ़ावा देना शामिल है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टोकरेंसी को बढ़ावा देने के पक्षधर के तौर पर भी देखा जाता है उम्मीद की जा रही है कि उनके राष्ट्रपति पद संभालने के बाद क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेटरी से संबंधित आई रही अवरोध और चुनौतियां सरल होती हुई नजर आ सकती है। जिस कारण से लगातार क्रिप्टोकरेंसी बाजार में तेजी बनी हुई है।

क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री उम्मीद लगा रही है कि इस भारीभरकम खर्च के बाद क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल एसेट के तौर पर प्रमोट किया जाएगा साथ ही क्रिप्टोकरेंसी को आसान बनाने के लिए कई सारे कानून पारित होने की उम्मीद भी रखें हुए है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

