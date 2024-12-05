scorecardresearch
Bitcoin पहली बार $100,000 के पार, बनाया नया ऑल टाइम हाई

बिटकॉइन ने पहली बार $100,000 के स्तर को पार किया, क्योंकि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीतने से यह उम्मीदें जगीं कि उनका प्रशासन क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक पॉजिटिव रेग्युलेटरी वातावरण बनाएगा।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 6, 2024 11:37 IST
Bitcoin
UK woman accidently discarded ex-partner's hard drive. (Representational image from Pexels)

गुरुवार को बिटकॉइन ने पहली बार $100,000 के स्तर को पार किया, क्योंकि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीतने से यह उम्मीदें जगीं कि उनका प्रशासन क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक पॉजिटिव रेग्युलेटरी वातावरण बनाएगा।

इस साल बिटकॉइन की कीमत दोगुनी हो गई है और ट्रंप की चुनावी जीत के बाद, जो कांग्रेस में क्रिप्टो के सपोर्ट कई कानून निर्माता भी लाए, इसमें लगभग 45% की वृद्धि हुई है।

यू.एस. क्रिप्टो फर्म गैलेक्सी डिजिटल के संस्थापक और सीईओ माइक नोवोग्राट्ज ने कहा कि हम एक पारडाइम शिफ्ट देख रहे हैं। चार सालों के राजनीतिक पत्तन के बाद, बिटकॉइन और पूरी डिजिटल एसेट पारिस्थितिकी तंत्र वित्तीय मुख्यधारा में एंट्री करने की कगार पर हैं। अगर इस मूमेंटम को टोकनाइजेशन और भुगतान के तौर पर  संस्थागत अपनाते हैं तो ये एक स्पष्ट रेग्युलेटरी मार्ग पर आगे बढ़ेगा।

अपने लॉन्च के 16 सालों से अधिक समय बाद, बिटकॉइन मुख्यधारा की स्वीकृति के करीब है, इसके बावजूद आलोचक और विवादों का इसका एक लंबा इतिहास रहा है।

हांगकांग स्थित स्वतंत्र क्रिप्टो विश्लेषक जस्टिन ड'एनेथन ने कहा कि बिटकॉइन का $100,000 को पार करना सिर्फ एक मील का पत्थर नहीं है। यह वित्त, प्रौद्योगिकी और भू-राजनीति में बदलाव का प्रमाण है। यह आंकड़ा जो कुछ समय पहले काल्पनिक के रूप में खारिज कर दिया गया था, अब एक वास्तविकता के रूप में खड़ा है।

ट्रंप ने अपनी चुनावी मुहिम के दौरान डिजिटल एसेट्स को अपनाया था, यह वादा करते हुए कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका को "प्लैनेट का क्रिप्टो कैपिटल" बनाएंगे और बिटकॉइन का राष्ट्रीय स्टॉकपाइल एकत्र करेंगे।

क्रिप्टो निवेशक यह देख रहे हैं कि यू.एस. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के चेयर गैरी गेंसलर के तहत बढ़ती जांच का अंत हो सकता है, जिन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि वह जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पद छोड़ देंगे।

कई क्रिप्टो कंपनियां, जिनमें रिपल, क्रैकन और सर्कल शामिल हैं, ट्रंप के वादा किए गए क्रिप्टो सलाहकार परिषद पर एक स्थान के लिए संघर्ष कर रही हैं, ताकि उनके जरिए प्रस्तावित अमेरिकी नीति में बदलाव में अपना मत दर्ज करवा सकें, जैसा कि कई डिजिटल एसेट उद्योग के कार्यकारी अधिकारियों ने बताया।

ट्रंप के बिजनेस को भी इस सेक्टर में हिस्सेदारी हो सकती है। उन्होंने सितंबर में एक नया क्रिप्टो बिजनेस "वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल" का अनावरण किया था। हालांकि इस बिजनेस के बारे में विवरण कम था, निवेशकों ने इस सेक्टर में उनके व्यक्तिगत रुचि को एक सकारात्मक संकेत के रूप में लिया है।

भारत के दूसरे सबसे लंबे समय से चलने वाले डिजिटल एसेट एक्सचेंज BuyUcoin के CEO शिवम ठाकुराल का कहना है कि बिटकॉइन ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है, जो पहली बार इतिहास में $100,000 को पार कर गया है और यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने वाली प्रशासन के बारे में आशावाद से प्रेरित है। बिटकॉइन की यह ऊंचाई ट्रंप की चुनावी जीत के बाद पिछले चार हफ्तों में 45% की शानदार वृद्धि को दर्शाती है। व्यापारी अधिक अनुकूल नियामक वातावरण को लेकर उत्साहित हैं, खासकर ट्रंप के अमेरिका को "क्रिप्टो की दुनिया की राजधानी" बनाने के वादे और उनके राष्ट्रीय बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने की योजना को लेकर। निवेशक अनुमान लगा रहे हैं कि बिटकॉइन 2025 तक अपनी तेजी को जारी रख सकता है और कुछ लोग जल्द ही $120,000 तक पहुंचने का पूर्वानुमान भी लगा रहे हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
