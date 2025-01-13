Biocon Share: कंपनी ने हासिल की बड़ी कामयाबी, जानकारी मिलते ही टूट पड़े निवेशक

Biocon Share Price Target: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक लाल निशान पर हैं। बीएसई और एनएसई करीब 1 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बिकवाली भरे कारोबार में कई कंपनियों के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। इन शेयरों में बायोफार्मास्युटिकल कंपनी बायोकॉन भी शामिल हैं।

आज शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर 5 फीसदी तक चढ़कर 377.75 रुपये के इंट्राडे हाई लेवल तक पहुंच गए। दोपहर में 1 बजे के करीब बायोकॉन के शेयर 1.40 फीसदी की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। इस समय प्रति शेयर का भाव 366 रुपये था।

शेयर में क्यों आई तेजी?

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि इसे मलेशिया में बायोकॉन बायोलॉजिक्स की इंसुलिन सर्विस के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएस एफडीए) से मंजूरी मिल गई। यह मंजूरी डेवलपमेंट कंपनी के लिए काफी फायदेमंद है। कंपनी द्वारा जानकारी देने के बाद ब्रोकरेज फर्म बैंक ऑफ अमेरिका, बोफा (BofA) ने स्टॉक प्राइस को लेकर नोट जारी किया।

क्या है नया शेयर टारगेट प्राइस (Biocon Share Price Target)

बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने अपने नोट में कहा कि वित्त वर्ष 26 में बायोकॉन का वार्षिक राजस्व 1.2 बिलियन डॉलर हो सकता है। ऐसे में अनुमान है कि बायोकॉन लेवरेजिंग और नए लॉन्च प्रदर्शन कर सकता है। कंपनी के अच्छे प्रदर्शन के अनुमान के बाद बोफा ने स्टॉक खरीदने की सलाह दी है। वहीं शेयर प्राइस टारगेट को 435 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। यह करेंट प्राइस से 9 फीसदी ज्यादा है।

कमजोर वित्तीय प्रदर्शन (Biocon Q2 Result)

बायोकॉन ने तीसरी तिमाही का नतीजा जारी नहीं किया है। दूसरी तिमाही में कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा है। सितंबर तिमाही में कंपनी के नेट प्रॉफिट नें 84 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स भी 54 फीसदी गिर गया था। उम्मीद लगाई जा रही है कि तीसरी तिमाही में कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है।

कैसा है शेयर का परफॉर्मेंस (Biocon Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर ने पिछले हफ्ते में 3 फीसदी तक चढ़ गए। लगभग कंपनी ने हमेशा निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बीते छह महीने में शेयर 5 फीसदी चढ़ गया और एक साल में 34 फीसदी तक चढ़ गए।

