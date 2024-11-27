scorecardresearch
RVNL, IRFC, IRCON रेलवे के तीनों स्टॉक्स पर आया बड़ा अपडेट!

सरकारी रेलवे कंपनियां जैसे कि Rail Vikas Nigam Ltd. (RVNL), आईआरएफसी लिमिटेड (IRFC), और IRCON International Ltd. (IRCON) के शेयर बुधवार को 5% तक की बढ़त के साथ ट्रेड होते दिखे, जो कि बाजारों में हो रही खरीदारी के साथ मेल खा रहा था।

Harsh Verma
Nov 27, 2024 14:59 IST
Railway Shares

रेलवे स्टॉक्स ने साल की शुरुआत में मजबूत प्रदर्शन किया और नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचे। हालांकि, जुलाई में इनके शिखर तक पहुंचने के बाद से इन स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला और ये 25% से लेकर 50% तक गिर चुके हैं।

IRFC के शेयर आज 2.53% ऊपर ट्रेड करते दिखे। इस स्टॉक में जुलाई में ₹229 के शिखर से 34% की गिरावट आई है।

RVNL के शेयर भी आज के ट्रेड करते दिखे। इस स्टॉक में जुलाई में ₹647 के शिखर से 32% की गिरावट आई है।

रेल विकास निगम (RVNL) ने हाल ही में यह घोषणा की थी कि उसे ईस्टर्न रेलवे से कालिपहाड़ी और प्रधानखुंटा के बीच कटाई और भराई, ब्लैंकेटिंग, छोटे पुलों, प्रमुख पुलों, आरयूबी, आरओबी, रिटेनिंग वॉल, लेवल क्रॉसिंग, साइड ड्रेन, कैच वॉटर ड्रेनऔर अन्य सहायक कार्यों के लिए स्वीकृति पत्र (LoA) हासिल हुआ है।

कंपनी ने अपनी रेग्युलेटरी फाइलिंग में कहा है कि यह ऑर्डर अगले 16 महीनों में पूरा किया जाना है और इसकी कीमत ₹837 करोड़ से अधिक है।

यह ऑर्डर RVNL को SCPL के साथ ज्वाइंट रूप से दिया गया है, जिसमें RVNL की 74% हिस्सेदारी है। RITES ने भी लिमडिंग-बदरपुर लाइन के लिए एक प्रमुख रेलवे विद्युतीकरण ऑर्डर हासिल किया है और इसे उत्तर-पूर्वी सीमांत रेलवे से इस ऑर्डर के लिए संशोधित अनुमान भी हासिल हुए हैं।

Elara Capital का कहना है कि रेलवे सेक्टर में RITES वह कंपनी है जिसे हम पसंद करते हैं, हालांकि मार्जिन्स एक चुनौतीपूर्ण बात रहेंगे, लेकिन ग्रोथ वापस आएगी क्योंकि वे ₹15,000 करोड़ के मजबूत ऑर्डर बुक पर बैठे हैं, जो ज्यादातर एक्सपोर्ट से संबंधित हैं। यह RITES को FY26 से आगे के लिए एग्जिक्यूशन में मदद करेगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
