इस Navratna PSU Stock में आएगी बड़ी तेजी! जानिए नए टारगेट्स

भारतीय शेयर मार्केट गिरावट का सामना कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यहां तक के विदेशी ब्रोकरेज CLSA ने भी बाजार में 1000 प्वाइंट्स की गिरावट का अंदेशा जताया है। इन तमाम तरह की अटकलों के बीच एक नवरत्न कंपनी का स्टॉक NMDC निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस शेयर बंपर तेजी की संभावना जताई जा रही है।

क्या है नए टारगेट?

Motilal Oswal Financial Services की ओर से स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी गई है और टारगेट प्राइस 280 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। मौजूदा भाव स्टॉक का 215 रुपए प्रति शेयर है। ब्रोकरेज का मानना है कि कम लागत के चलते कंपनी मजबूत स्थिति में है। स्टील मैन्युफैक्चरर, वित्त वर्ष 2030 तक अपनी क्षमता को दोगुना करने का प्लान बना रही है।

कंपनी के फंडामेंटल्स

नवरत्न के स्टेटस वाली NMDC Ltd, साल 1958 में स्थापित हुई और आयरन ओर की देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा यह डायमंड माइन्स के ऑपरेशन्स से भी जुड़ी हुई है। इसके अलावा कंपनी, कॉपर, फॉस्फेट, लाइस्टोन, मैग्नीज और टंगस्टन का भी उत्पादन करती है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में इसके 4 आयरन ओर हैं। मध्य प्रदेश में डायमंड माइन्स भी ऑपरेट करती है। 10.5 MW की विंड एनर्जी कैपेसिटी भी है। वित्त वर्ष 2026 तक मैनेजमेंट 50 मिट्रिक टन आयरन ओर प्रोडक्शन का गाइडेंस जारी किया है। वित्त वर्ष 2030 तक इसे 100 मिट्रिक टन पर पहुंचाने की योजना है।

NMDC के शेयरों की चाल देखें तो 21 मई को 287 रुपए का 52 वीक हाई बनाया था। अभी यह शेयर अफने हाई से करीब 25% टूटकर 215 रुपए की रेंज में है। इस स्टॉक ने 15 मार्च 2024 को 190 रुपए का इस साल का लो बनाया था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।