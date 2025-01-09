इस 200 रुपए के PSU Defence Stock में आया बड़ा सिग्नल! अपने 52 वीक हाई से 34 प्रतिशत नीचे

scorecardresearch
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 9, 2025 11:09 IST

मल्टीबैगर सरकारी डिफेंस स्टॉक Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) के शेयर 6 महीनों में उनके 52 वीक हाई के लेवल से 34 प्रतिशत गिर चुके हैं। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने 9 जुलाई 2024 को 52 वीक हाई ₹335.40 छुआ था। BHEL के शेयर प्राइस फिलहाल बियरिश दिख रहे हैं क्योंकि स्टॉक 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं।

महारत्न स्टॉक एक साल से काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है, जिसमें इसका बीटा 1.9 है। दूसरी ओर BHEL का स्टॉक एक साल में 14% बढ़ा है और दो साल में 171.62% का फायदा हुआ है। छोटे समय में यह स्टॉक कमजोर हो गया है, 6 महीनों में 32% की गिरावट आई है।

मौजूदा सेशन में यह स्टॉक BSE पर ₹221 के स्तर पर फ्लैट नोट पर ट्रेड कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप ₹77,998 करोड़ था। हालांकि मल्टीबैगर स्टॉक न तो ओवरबॉट जोन में है और न ही ओवरसोल्ड जोन में इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 37.4 है।

कुल मिलाकर कंपनी के 0.53 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जिसका टर्नओवर ₹1.18 करोड़ था। JM Financial ने कहा है कि BHEL के शेयर की कीमत का टारगेट 2025 में ₹371 रखा गया है।

ब्रोकरेज का कहना है कि ग्रोथ और एग्जिक्यूशन योग्य ऑर्डर बुक (2QFY25 में 29% YoY रेवेन्यू बढ़ोतरी) और बेहतर मार्जिन (2QFY25 में 4.2% Vs 2QFY24 में -3%) के साथ कंपनी ने अपनी ग्रोथ स्टोरी को फिर से हासिल कर लिया है। हम FY24-FY27E के दौरान रेवेन्यू/EBITDA के 30%/103% CAGR से बढ़ने की उम्मीद करते हैं।

PL-CAPITAL के सीनियर मैनेजर - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक शिजु कूटुपलक्कल का कहना है कि स्टॉक ने पिछले एक महीने में धीरे-धीरे गिरावट देखी है और अब यह ₹218 के आसपास के पिछले निम्न स्तर के सपोर्ट जोन के पास पहुंच चुका है, जहां इंट्राडे 60 मिनट चार्ट पर एक महत्वपूर्ण अपवर्ड संकेत दे रहा है, जो आगे की ऊपर की ओर बढ़त की उम्मीद करता है। डेली चार्ट पर ₹228-230 जोन के पार एक निर्णायक कदम उठाने से बायस में सुधार होगा और अगले कुछ दिनों में ₹258 और ₹270 स्तरों तक की वृद्धि हो सकती है। RSI तकनीकी नजरिये से अच्छे स्थान पर है और इसमें काफी ऊपर की संभावनाएं हैं, कोई इस स्टॉक को ₹210 के स्तर पर स्टॉप लॉस के साथ खरीद और जमा कर सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
