इस Infra कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, एक साल में 65 प्रतिशत भाग चुका है शेयर

नए साल की शुरुआत में ही NCC लिमिटेड पर बड़ी खबर आई है। बुधवार यानि 1 जनवरी 2025 को कंपनी ने कहा कि उसने दिसंबर 2024 में ₹349.7 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया है।

NEW DELHI,UPDATED: Jan 1, 2025 09:02 IST

कंपनी ने बताया कि यह ऑर्डर एक निजी कंपनी से हासिल हुआ है और यह बिल्डिंग डिवीजन से संबंधित है, जिसमें कोई आंतरिक ऑर्डर शामिल नहीं है। कंपनी ने अधिक विवरण दिए बिना बताया कि यह परियोजना 32 महीने में पूरी की जाएगी।

NCC के हेड-स्ट्रैटेजी, नीरद शर्मा ने पुष्टि की कि कंपनी अपने 2024-25 (FY25) के ऑर्डर इनफ्लो टारगेट ₹20,000-22,000 करोड़ की ओर मजबूती से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में हमने इस रेंज में लक्ष्य तय किया था और हमने पहले ही लोअर लेवल का लगभग 55-60% हासिल कर लिया है, जो अपने लक्ष्य को लेकर हितधारकों के साथ विश्वास व्यक्त कर रहे थे। कंपनी को 28 नवंबर को केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण से स्वीकृति पत्र (LoA) भी हासिल किया था।

NCC ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत दाउधन डेम के लिए ₹3,389.49 करोड़ का इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, और कंस्ट्रक्शन (EPC) कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह घरेलू परियोजना 72 महीने के भीतर पूरी होगी, जिसमें वस्तु और सेवा कर (GST) शामिल नहीं है।

NCC लिमिटेड के शेयर मंगलवार यानि 31 दिसंबर को ₹274.2 प्रति शेयर पर 1.44% की बढ़ोतरी के साथ बंद हुए। इस स्टॉक ने पिछले साल में 64.64% का प्रॉफिट प्राप्त किया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
