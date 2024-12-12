अनिल अंबानी की Reliance Power Ltd के शेयरों में बंपर तेजी देखी जा रही है। शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा है। साल 2024 में ये शेयर 90 प्रतिशत बढ़ चुका है। आइये इस उछाल का कारण जानते हैं।

कंपनी ने बताया कि इसकी सहायक कंपनी, Reliance NU Suntech Private Ltd (Reliance NU Suntech) ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) के जरिए आयोजित ई-रिवर्स नीलामी में 930 मेगावाट (MW) सोलर एनर्जी परियोजना के साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम (BESS) का ऑर्डर हासिल किया है।

टेंडर की शर्तों के अनुसार, रिलायंस एनयू सनटेक को 465 मेगावाट/1,860 मेगावाट-घंटे (MWh) की स्टोरेज कैपिसिटी भी स्थापित करनी होगी, जिसे सौर ऊर्जा से चार्ज किया जाएगा। SECI से अवार्ड का पत्र (LoA) अभी बाकी है। रिलायंस एनयू सनटेक ने SECI की ट्रांछ XVII नीलामी के लिए ₹3.53 ($0.0416)/किलोवाट-घंटे (kWh) की दर पर सफल बोली लगाई।

कंपनी ने 2,000 मेगावाट की अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) से जुड़े सोलर एनर्जी परियोजनाओं और 1,000 मेगावाट/4,000 MWh एनर्जी स्टोरेज प्रणालियों की कुल बोली क्षमता में से पांच कंपनियों में से सबसे बड़ी व्यक्तिगत आवंटन हासिल की।

यह परियोजना प्रति दिन चार घंटे की पीक पावर सप्लाई (या चार घंटे का डिस्चार्ज समय) सुनिश्चित करेगी। SECI रिलायंस एनयू सनटेक के साथ 25 सालों के लिए पावर पर्चेज एग्रीमेंट (PPA) करेगा और खरीदी गई सौर ऊर्जा को भारत के विभिन्न डिस्कॉम्स को बेचा जाएगा।

रिलायंस एनयू सनटेक इस परियोजना को बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO) आधार पर विकसित करेगा और इसे ISTS या InSTS के साथ इंटरकनेक्शन के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के नियमों का पालन करते हुए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम से जोड़ना होगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।