RVNL, BHEL, Sagility India, NTPC Green, Bajaj Housing, Waaree Energies शेयरों पर आई बड़ी खबर

Rail Vikas Nigam Ltd (RVNL), Indus Towers Ltd और Info Edge कुछ ऐसे मिडकैप स्टॉक्स हैं जिन्हें AMFI की अपडेटेड मार्केट कैटेगराइजेशन लिस्ट में H1 2025 के लिए लार्जकैप के रूप में लिस्ट किया गया है। वहीं Adani Total Gas Ltd, Bharat Heavy Electricals Ltd (BHEL) और IndusInd Bank कुछ ऐसे लार्जकैप शेयर्स हैं जिन्हें मिडकैप के रूप में लिस्ट किया गया है।

advertisement

यह नई लिस्ट जिसे मुख्य रूप से सक्रिय इक्विटी म्यूचुअल फंड मैनेजरों के जरिए रेफर किया जाता है, 1 फरवरी 2025 से 31 जुलाई 2025 तक प्रभावी होगी।

Nuvama Alternative & Quantitative Research का कहना है कि मौजूदा वक्त में मार्केट मूमेंटम से प्रेरित एक शानदार कदम में AMFI का लार्जकैप के लिए मार्केट कैप कट-ऑफ अब 1 लाख करोड़ रुपये (जो जून 2024 में 84,000 करोड़ रुपये था) पर है, जबकि मिडकैप की सीमा बढ़कर 33,200 करोड़ रुपये (जो जून 2024 में 27,500 करोड़ रुपये थी) हो गई है।

Nuvama Alternative & Quantitative Research का कहना है कि लगातार चल रहे बुल रन के साथ बाजार नए रिकॉर्ड बना रहा है। हाल की लिस्टिंग्स जैसे कि Hyundai Motor India, Bajaj Housing Finance Ltd, Swiggy Ltd और NTPC Green Energy Ltd अब AMFI की लार्जकैप लिस्ट का हिस्सा हैं। इस लिस्ट में अन्य जोड़े गए नामों में ICICI Prudential Life Insurance Ltd, Cummins India और Polycab India Ltd. शामिल हैं।

लार्जकैप लिस्ट से बाहर किए गए स्टॉक्स में Adani Total Gas, IDBI Bank Ltd, Shree Cement Ltd, Union Bank of India Ltd और BHEL शामिल हैं। Canara Bank, Jindal Steel & Power Ltd, IndusInd Bank Ltd, Mankind Pharma Ltd और Apollo Hospitals Enterprise को भी पहले लार्जकैप से मिडकैप में लिस्ट किया गया है।

हालांकि, AMFI की कैटेगराइजेशन से सीधे कैश फ्लो नहीं होता, सक्रिय इक्विटी फंड मैनेजर इस लिस्ट का उपयोग अपनी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का वेटेज बढ़ाने या घटाने के लिए करते हैं, जो उनके फंडामेंटल तर्क पर आधारित होता है।

Delhivery, Hindustan Copper, Bandhan Bank, Star Health and Allied Insurance, Motherson Sumi Wiring India, Global Health और Gland Pharma कुछ मिडकैप स्टॉक्स हैं जिन्हें अब स्मॉलकैप के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

Kaynes Tech, Aditya Birla Fashion, GE T&D India और 360 One WAM को अब स्मॉलकैप श्रेणी से मिडकैप स्टॉक्स में अपग्रेड किया गया है। Waaree Energies, Vishal Mega Mart, Ola Electric Mobility और Inventurus Knowledge Solutions अब मिडकैप स्टॉक्स हैं।

Brainbees, Sai Life Sciences, Sagility India, Unimech Aerospace,One Mobiwik and Northern Arc कुछ नए स्मॉलकैप स्टॉक्स में शामिल हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।