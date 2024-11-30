Railway PSU RVNL Stock पर आई बड़ी खबर, सोमवार को शेयर पर दिखेगा असर!

सरकारी रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) पर बाजार बड़ी खबर आई है। इसका असर सोमवार को देखने को मिल सकता है। कंपनी की ओर से घोषणा की गई है कि उसने पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) से एक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए सबसे कम बोलीदाता (L1) के रूप में उभरकर सामने आया है। इस परियोजना की वैल्यू ₹642.57 करोड़ है, जिसमें टैक्स भी शामिल हैं।

RVNL ने फाइलिंग में कहा ने यह सूचित किया जाता है कि रेल विकास निगम लिमिटेड, PSPCL से सेंटर जोन के पैकेज-3 के लिए डिस्ट्रिब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के विकास के लिए सबसे कम बोलीदाता (L1) के रूप में उभरा है। यह कार्य High Tension (HT) और Low Tension (LT) इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस रिडक्शन कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा, जो पंजाब राज्य में सुधार आधारित और परिणाम-लिंक्ड, नए रूप से पुन स्थापित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत होगा।

यह कॉन्ट्रैक्ट पंजाब के सेंटर जोन में पैकेज 3 के तहत डिस्ट्रिब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से संबंधित है। यह पहल सुधार आधारित और परिणाम-लिंक्ड पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) का हिस्सा है। इसमें उच्च-तनाव (HT) और निम्न-तनाव (LT) इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस रिडक्शन कार्य शामिल हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में विद्युत वितरण क्षमता को बढ़ाना है।

RVNL का नेट प्रॉफिट वर्ष दर वर्ष (YoY) 27% घटकर ₹286.9 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में ₹394.3 करोड़ था, जिसके कारण ऑपरेशन मार्जिन में कमी और आय में गिरावट आई। रेल PSU की ऑपरेशन से रेवेन्यू वर्ष दर वर्ष (YoY) 1.2% घटकर ₹4,855 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल Q2 FY24 में यह ₹4,914.3 करोड़ था। EBITDA 9% घटकर ₹271.5 करोड़ हो गया, और मार्जिन 6% से घटकर 5.6% हो गया, जिससे ऑपरेशनल दबावों का संकेत मिलता है।

तिमाही दर तिमाही (QoQ) आधार पर, RVNL का प्रॉफिट 28.1% बढ़ा, जबकि रेवेन्यू में Q2 FY25 में 19.2% की वृद्धि हुई, जो प्रदर्शन में कुछ सुधार को दर्शाता है। तिमाही के लिए टैक्स खर्चों में वर्ष दर वर्ष (YoY) 0.5% की हल्की गिरावट आई, जो ₹4,731.5 करोड़ था, लेकिन तिमाही दर तिमाही (QoQ) आधार पर इसमें 17.2% की वृद्धि हुई। रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर BSE पर ₹435.80 पर बंद हुए, जो ₹7.60 या 1.71% की गिरावट के साथ थे।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

