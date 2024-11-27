इस Navratna Railway PSU पर आई बड़ी खबर, शेयरों में अच्छी तेजी

RailTel Corp के शेयरों में आज शुरुआती कारोबार में 5% की बढ़त देखी गई, क्योंकि कंपनी को ₹15.21 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) को का किनाडा स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड से KSCCL, काकिनाडा के मौजूदा एकीकृत कमांड कम्युनिकेशन सेंटर के SITC और ऑपरेशन्स एवं मेंटेनेंस के लिए ₹15,21,33,126 का ऑर्डर हासिल हुआ है। यह आदेश 25 मई 2028 तक पूरा किया जाएगा।

रेलटेल के शेयर वर्तमान सत्र में ₹392.55 के पिछले बंद से ₹411.80 तक 4.90% बढ़े। कंपनी का मार्केट कैप ₹13,195.38 करोड़ तक बढ़ गया। कुल मिलाकर 0.73 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे ₹2.95 करोड़ का टर्नओवर हुआ।

यह मल्टीबैगर स्टॉक एक साल में 43% बढ़ चुका है और दो साल में 186% का इज़ाफा हुआ है। स्टॉक 30 नवंबर 2023 को ₹273.60 के 52 हफ्ते के निचले स्तर पर था और 12 जुलाई 2024 को ₹618 के रिकॉर्ड उच्च स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, स्टॉक अब अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 34% नीचे है। स्टॉक का एक साल का बीटा 1.7 है, जो इस अवधि के दौरान ज्यादा उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, रेलटेल का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 47.7 पर है, जो संकेत देता है कि यह स्टॉक न तो ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड है।

रेलटेल कॉर्पोरेशन एक नव रत्न PSU है और यह देश में सबसे बड़े न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड में से एक है, जो रेलवे ट्रैक के साथ विशेष अधिकारों के साथ भारतभर में ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का मालिक है। कंपनी के प्रमुख सेगमेंट्स में टेलीकॉम सेवाएं और प्रोजेक्ट वर्क शामिल हैं।



डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।