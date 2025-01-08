IREDA और GMR Power Shares पर आई बड़ी खबर, Smart Metering Project को लेकर एलान

GMR Power and Urban Infra Ltd ने बुधवार यानि 8 जनवरी को एलान किया है कि उन्हें भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जोन्स में 75.69 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित करने और बनाए रखने के लिए परियोजना का फाइेंस अप्रूवल मिल गया है।

₹3,467.02 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को Bosch Global Software Technologies Private Ltd (Bosch) के तकनीकी साझेदार के साथ मिलकरपूरी किया जा रहा है, GMR पावर ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया।

यह परियोजना प्रमुख क्षेत्रों में लागू की जाएगी, जिनमें वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, और मिर्जापुर, जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PUVNL) के तहत आते हैं। इसके साथ ही आगरा और अलीगढ़ के क्षेत्र के तहत आते हैं।

GMR Power and Urban Infra Ltd ने सितंबर 2023 में इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता था। इसे बड़े पैमाने पर परियोजना के फाइनेंशियल्स के लिए, GSEDPL ने IREDA से ₹2,128 करोड़ का परियोजना कर्ज प्राप्त किया है। यह कर्ज तीन विशेष प्रयोजन वाहनों (SPVs) और GMR आगरा स्मार्ट मीटर लिमिटेड, GMR काशी स्मार्ट मीटर लिमिटेड और GMR त्रिवेणी स्मार्ट मीटर लिमिटेड को किश्तों में वितरित किया जाएगा, जो विशेष रूप से इस परियोजना के लिए बनाए गए हैं।

वित्तीय व्यवस्था के हिस्से के रूप में GPUIL ने SPVs को कॉर्पोरेट गारंटी के रूप में ₹440 करोड़ प्रत्येक प्रदान किए हैं, जो कमर्शियल ऑपरेशन डेट (COD) तक मान्य रहेगी। कंपनी बाकी राशि के लिए शेयरधारक मंजूरी प्राप्त होने के बाद और गारंटी प्रदान करने की योजना बना रही है। यह परियोजना ऋण, इक्विटी और आंतरिक संचय के मिश्रण के जरिए से फाइनेंस की जा रही है।

यह पहल सरकार के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो देश के विद्युत वितरण नेटवर्क को आधुनिकीकरण करने, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और उन्नत मीटरिंग बुनियादी ढांचे को अपनाकर नुकसान को कम करने के उद्देश्य से है। स्मार्ट मीटर की तैनाती से बिलिंग की सटीकता और ग्राहक संतुष्टि में सुधार होने की उम्मीद है, साथ ही वास्तविक समय में बिजली खपत की निगरानी भी की जा सकेगी।

GPUIL ने स्पष्ट किया कि इस लेन-देन में किसी भी प्रमोटर की कोई रुचि नहीं है, हालांकि समूह कंपनियां इसमें शामिल हैं।