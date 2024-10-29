Maruti Suzuki India Q2 Results के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट

Maruti Suzuki India दूसरी तिमाही के नतीजे जारी

देश की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी Maruti Suzuki India ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जिसके बाद से स्टॉक एक दिन में ₹200 तक टूट गया है। करीब 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई हैl दअरसल मारुति के मुनाफे में गिरावट दर्ज हुई है।

advertisement

कंपनी का मुनाफा 3716 करोड़ रुपये से घटकर 3069 करोड़ रुपये पर आ गया हैl सालाना आधार पर यानी कारोबारी साल 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में आमदनी 37062 करोड़ रुपये से बढ़कर 37202 रुपये हो गई हैl EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा 4784 करोड़ से घटकर 4417 करोड़ रुपये पर आ गया हैl EBITDA मार्जिन 12.9% से घटकर 11.9% पर आ गए हैl

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।