Maruti Suzuki India Q2 Results के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट

देश की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी Maruti Suzuki India दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दीजिए हैं। जिसके बाद से स्टॉक एक दिन में ₹200 तक टूट गया है। करीब 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई हैl

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 29, 2024 14:09 IST

Maruti Suzuki India दूसरी तिमाही के नतीजे जारी

देश की सबसे बड़ी कार मेकर कंपनी Maruti Suzuki India ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। जिसके बाद से स्टॉक एक दिन में ₹200 तक टूट गया है। करीब 4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई हैl दअरसल मारुति के मुनाफे में गिरावट दर्ज हुई है।

कंपनी का मुनाफा 3716 करोड़ रुपये से घटकर 3069 करोड़ रुपये पर आ गया हैl सालाना आधार पर यानी कारोबारी साल 2023-24 की जुलाई सितंबर तिमाही के मुकाबले कारोबारी साल 2024-25 की जुलाई सितंबर तिमाही में आमदनी 37062 करोड़ रुपये से बढ़कर 37202 रुपये हो गई हैl EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा 4784 करोड़ से घटकर 4417 करोड़ रुपये पर आ गया हैl EBITDA मार्जिन 12.9% से घटकर 11.9% पर आ गए हैl

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 29, 2024