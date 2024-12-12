इस PSU stock में आने वाली है बड़ी गिरावट! तुरंत बेचने की सलाह

पिछले कुछ दिनों में PSU Stocks में वापस तेजी लौटी है। लेकिन कुछ सरकारी शेयरों पर ब्रोकरेज अभी भी गिरावट की स्थिति देख रहे हैं। ब्रोकर फर्म Goldman Sachs ने एक मल्टीबैगर शेयर पर रिपोर्ट साझा की है।

ब्रोकरेज Goldman Sachs ने भारत सरकार की Container Corporation of India (CONCOR) के शेयरों का टारगेट प्राइस ₹810 से घटाकर ₹710 कर दिया है, जबकि इस पर "सेल" रेटिंग बनाए रखी है। गोल्डमैन सैक्स के जरिए संशोधित प्राइस टारगेट का मतलब है कि बुधवार के बंद होने के स्तर से शेयरों में 17% का संभावित गिरावट हो सकता है।

गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि CONCOR की कमाई में और गिरावट का जोखिम है, जो रेल कंटेनर यातायात में कमजोर बढ़ोतरी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच बाजार हिस्सेदारी के मुद्दों से उत्पन्न हो रहा है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, CONCOR की कमाई में गिरावट का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, और इसके शेयरों में और गिरावट हो सकती है।

CONCOR के शेयर पहले ही ₹1,180 के हालिया शिखर से 27% गिर चुके हैं। CONCOR का पहले हाफ का वॉल्यूम ग्रोथ 6% था, जो कमजोर रहा, और अक्टूबर-नवंबर के लिए रेल कंटेनर यातायात की मौजूदा रन-रेट भी समान थी। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि कंपनी की गाइडेंस "आशावादी" है।

CONCOR के शेयर फिलहाल वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 34 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर और वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 20.5 गुना EBITDA (EV/EBITDA) मल्टीपल पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि इसका लॉन्गटर्म मीडियन मल्टीपल 18.5 गुना है।

CONCOR पर कवर करने वाले 24 विश्लेषकों में से 13 के पास "बाय" सिफारिश है, पांच ने "होल्ड" कहा है, जबकि छह ने इस सरकारी कंपनी पर "सेल" रेटिंग दी है। CONCOR के शेयर बुधवार को ₹856 पर 0.5% बढ़कर बंद हुए। इस साल 2024 में शेयर बिल्कुल फ्लैट रहे हैं और फिलहाल 0.6% नीचे हैं।



डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।