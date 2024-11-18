Reliance, IGL, Sobha, Adani Total समेत कई स्टॉक्स में बड़ा एक्शन!
पिछले हफ्ते BSE Sensex 2.4 प्रतिशत गिरकर 77,580 पर और Nifty 2.55 प्रतिशत गिरकर 23533 पर आ गया। दूसरी ओर निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 4.1 प्रतिशत और 4.6 प्रतिशत नीचे आ गए। IT को छोड़कर सभी सेक्टर्स दबाव में रहे। ऐसे में सोमवार को कई ऐसे Stocks हैं सीधा असर देखने को मिल सकता है।
Reliance Industries
रिलायंस और डिज़्नी ने भारत में एक एकीकृत एंटरटेनमेंट ब्रांड बनाने के लिए अपनी ज्वाइंट वेंचर (JV) के पूरा होने का एलान किया है। इस JV की अध्यक्षता नीता अंबानी करेंगी और इसकी वैल्यू ₹70,352 करोड़ है।
Crompton Greaves
कंपनी ने सितंबर 2024 तिमाही में 28.6% प्रॉफिट बढ़कर ₹125 करोड़ रही है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹97.2 करोड़ था। रेवेन्यू में भी 6.4% का इज़ाफा हुआ, जो ₹1,896 करोड़ से बढ़कर ₹1,782.3 करोड़ हो गया।
Grasim Industries
कंपनी का प्रॉफिट Q2 FY2025 में 66% गिरकर ₹390 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹1,164 करोड़ था, जो मुख्य रूप से कम सीमेंट रियलाइजेशन और Birla Opus के तहत पेंट्स बिजनेस में किए गए प्लान निवेशों के कारण हुआ। हालांकि रेवेन्यू 11.1% बढ़कर ₹33,562.85 करोड़ हो गया।
Indraprastha Gas
IGL ने GAIL के जरिए गैस आवंटन में 16 नवंबर से 20% की कमी करने की घोषणा की, जिससे प्रॉफिटिबलिटी पर असर पड़ेगा। कंपनी इस घटे हुए आवंटन को संबोधित करने के उपायों पर विचार कर रही है।
Adani Total Gas
GAIL ने 16 नवंबर से अदानी टोटल गैस को गैस आपूर्ति में 13 प्रतिशत की कटौती की है। कंपनी ने संकेत दिया कि प्रॉफिटिबलिटी पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए उपभोक्ताओं के लिए रिटेल कीमतों को ऑफसेट करने की योजना है।
PTC Industries
Q2 FY2025 में प्रॉफिट 112 प्रतिशत बढ़कर ₹17.31 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष ₹8.14 करोड़ था। रेवेन्यू ₹72.36 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष ₹57.51 करोड़ था।
Sobha Ltd
कंपनी ने सितंबर तिमाही के लिए 73 प्रतिशत का प्रॉफिट बढ़ने की रिपोर्ट दी, जो ₹26 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष ₹15 करोड़ था। रेवेन्यू ₹933.5 करोड़ बढ़कर ₹741.2 करोड़ हो गया।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।