BHEL Share: इस अपडेट के बाद क्या इस स्टॉक में गिरावट थमेगी?

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), जिसके शेयरों में पिछले एक महीने में 22 प्रतिशत की गिरावट आई है, सितंबर तिमाही में साल-दर-साल (YoY) घाटे में कमी आने की संभावना है। यह PSU के लिए घाटे की दूसरी लगातार तिमाही होगी।

पीएल कैपिटल ने बीएचईएल का घाटा दूसरी तिमाही में घटकर 42.40 करोड़ रुपये रह जाएगा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 233.40 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। ब्रोकरेज फर्म का अनुमान है कि इस तिमाही में कंपनी की बिक्री 5,125.30 करोड़ रुपये से 21.80 प्रतिशत बढ़कर 6,242.60 करोड़ रुपये हो जाएगी।

शुक्रवार को बीएचईएल के शेयर 4.51 फीसदी की गिरावट के साथ 216.95 रुपये पर बंद हुए। 2024 में अब तक शेयर में 9.38 फीसदी की तेजी आई है, जबकि बीएसई पीएसयू इंडेक्स में 22.47 फीसदी की उछाल आई है।

बीएचईएल ने वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में मजबूत ऑर्डर प्राप्त किए, जिसमें डीवीसी से कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन के लिए 13,300 करोड़ रुपये, अदानी पावर की 3 परियोजनाओं के लिए उपकरणों की आपूर्ति के लिए 11,000 करोड़ रुपये और सीपत थर्मल पावर परियोजना के ईपीसी के लिए एनटीपीसी से 6,200 करोड़ रुपये शामिल हैं।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को उम्मीद है कि बीएचईएल 201.20 करोड़ रुपये का समायोजित घाटा दर्ज करेगी। यह मौसमी रूप से कमजोर तिमाही में 2.1 प्रतिशत का नकारात्मक एबिटा मार्जिन और वित्त वर्ष 2024 के पूरे साल के स्तर पर सकल मार्जिन को ध्यान में रखता है। यह उम्मीद करता है कि बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों की बदौलत बीएचईएल की बिक्री सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 6,202.30 करोड़ रुपये हो जाएगी।

वर्ष 2025 तक, बीएचईएल को 10 गीगावाट की परियोजनाओं के लिए ऑर्डर मिल चुके हैं। वर्तमान में 8 गीगावाट की निविदाएँ सक्रिय हैं। जेएम फाइनेंशियल को उम्मीद है कि सरकार में क्षमता वृद्धि की तात्कालिकता को देखते हुए मार्च 2025 तक उन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

जेएम फाइनेंशियल

इसके अतिरिक्त, 39 गीगावाट की परियोजनाएं मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं। जेएम फाइनेंशियल ने कहा, "बढ़ती ऑर्डर बुक (वित्त वर्ष 23/वित्त वर्ष 24/वर्ष 25 के दौरान 1.3GW/9.6GW/10.4GW प्राप्त), सीमित प्रतिस्पर्धी माहौल (8 GW निविदा के तहत, 39GW मंजूरी के तहत) और निष्पादन में तेजी के साथ, हम अनुमान लगाते हैं कि BHEL 3QFY25 से अपने लाभदायक विकास प्रक्षेपवक्र को पुनः प्राप्त करेगा और वित्त वर्ष 24-26E के दौरान क्रमशः 34 प्रतिशत, 150 प्रतिशत और 233 प्रतिशत का राजस्व, एबिटा और पीएटी सीएजीआर प्रदान करेगा। हम 361 रुपये के लक्ष्य के साथ स्टॉक पर खरीदारी बनाए रखना जारी रखते हैं।"

