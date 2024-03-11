scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBHEL Share Price: क्या इस स्टॉक में 30% की तेजी की संभावना है?

BHEL Share Price: क्या इस स्टॉक में 30% की तेजी की संभावना है?

एंटिक ने कहा कि बीएचईएल ने 9MFY24 में 36000 करोड़ रुपये (वर्ष-दर-वर्ष 102 प्रतिशत अधिक) का मजबूत ऑर्डर दर्ज किया है। इसे पहले ही मार्च में 3x800 मेगावाट एनएलसी तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट, डीसीआरटीपीपी (यमुना नगर, हरियाणा) में 1x800 मेगावाट अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल विस्तार इकाई और 2x800 मेगावाट एनटीपीसी सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज-III जैसे तीन बड़े ऑर्डर मिल चुके हैं। तिमाही। ये ऑर्डर टैक्स छोड़कर 30,000 करोड़ रुपये के हैं।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
new delhi ,UPDATED: Mar 11, 2024 12:51 IST
एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने BHEL स्टॉक पर अपनी खरीदारी रेटिंग बरकरार रखते हुए नए टारगेट को संशोधित किया है। इस ब्रोकरेज हाऊस को उम्मीद है कि बीएचईएल की ऑर्डर बुक बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी और उसका मानना है कि मजबूत ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हुए, अगले तीन सालों में कमाई तेजी से बढ़ सकती है। FY25 तक पुराने ऑर्डरों के पूरा होने के साथ, एंटिक को उम्मीद है कि BHEL के ऑर्डर का नया साइकिल FY26 के बाद फाइनल स्टेज  में प्रवेश करेगा और इसलिए, इसने अपने FY26 इनकम गाइडेंस में 13 प्रतिशत की वृद्धि की है।

"हमने वित्त वर्ष 2014 में 4 गीगावॉट थर्मल ऑर्डर का अनुमान लगाया था, जबकि बीएचईएल को अब तक 6.5 गीगावॉट थर्मल ऑर्डर मिल चुके हैं। इसलिए हमारा मानना है कि कंपनी को अगले 3-4 वर्षों में अपने ऑर्डर चक्र में एक सार्थक उलटफेर देखने की उम्मीद है। एंटिक ने कहा, ''उद्योग (गैर-ऊर्जा) और बिजली खंड दोनों द्वारा। इसलिए हम अपना औसत वार्षिक ऑर्डर प्रवाह अनुमान 60000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपये कर देते हैं।''

ब्रोकिंग फर्म ने कहा कि मजबूत ऑर्डर, निष्पादन में सुधार और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आय वित्त वर्ष 2024-26 में कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। एंटिक ने कहा कि बीएचईएल पिछले कुछ वर्षों में अपने कारोबार को गैर-बिजली क्षेत्रों में विविधता प्रदान कर रहा है। इसने रेलवे और रक्षा क्षेत्र में सफलतापूर्वक विविधता ला दी है और इसके उद्योग खंड के ऑर्डर में साल-दर-साल 222 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 11, 2024