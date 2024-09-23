scorecardresearch
सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के शेयरों को ICICI Securities सिक्योरिटीज ने 370 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ Buy की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि पीएसयू के लिए ऑर्डर बुक मजबूत है और कंपनी तेजी से ऑर्डर को अंतिम रूप दे रही है।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 23, 2024 15:36 IST
BHEL Share News: इस दिग्गज ब्रोकरेज ने दिया बड़ा अपडेट
थर्मल उपकरणों के ऑर्डर में तेजी

ब्रोकरेज ने कहा कि थर्मल उपकरणों के ऑर्डर में तेजी आ रही है। कंपनी एनटीपीसी के 26 गीगावाट नई कोयला आधारित बिजली परियोजना को पूरा करने के लिए भी तैयार दिख रही है। 

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 25 में बीएचईएल के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक का अनुमान लगाया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एनटीपीसी की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा: "अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की आवश्यकता 80 गीगावाट है, जिसमें 28 गीगावाट शामिल है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है। 80 गीगावाट में से, आपकी कंपनी से 26 गीगावाट कोयला आधारित क्षमता जोड़ने की उम्मीद है, जिसमें 9.5 गीगावाट निर्माणाधीन है, और इन सभी क्षमताओं को 2031-32 तक चालू करने की योजना है।"

इसने बताया कि अडानी ने बीएचईएल को कुल 11 गीगावाट के ऑर्डर भी फाइनल कर दिए हैं। कुल ओपन इंटरेस्ट 22,000 करोड़ रुपये है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि इन ऑर्डर का दायरा बॉयलर, टर्बाइन और जेनरेटर की आपूर्ति भी शामिल है।

बीएचईएल अपनी ऑर्डर बुक में विविधता लाने की कोशिश

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा, "बीएचईएल अपनी ऑर्डर बुक में विविधता लाने की कोशिश कर रही है और हाल ही में टीटागढ़ वैगन्स के साथ मिलकर उसने 80 ट्रेनसेट की आपूर्ति और उसके बाद 35 वर्षों तक उनकी सेवा करने के लिए 23,500 करोड़ रुपये का वंदे भारत ऑर्डर जीता है। इस ऑर्डर में बीएचईएल की हिस्सेदारी 15,000 करोड़ रुपये है। हमें अगले दो-तीन वर्षों में वंदे भारत के और ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, जहां बीएचईएल को फिर से अपने अनुभव का लाभ मिलेगा।"

ब्रोकरेज ने कहा कि बीएचईएल ने रक्षा ऑर्डर में भी मजबूत खाई विकसित की है और यह SRGM नौसेना तोपों का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है। वित्त वर्ष 23 में, इसने 3,800 करोड़ रुपये के 20 SRGM तोपों की आपूर्ति का ऑर्डर जीता था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
