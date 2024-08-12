scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBharti Group ने Altice UK से BT Group में 24.5% हिस्सेदारी हासिल की

Bharti Group ने Altice UK से BT Group में 24.5% हिस्सेदारी हासिल की

भारती ने कहा कि वह बीटी के पूर्ण अधिग्रहण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं करेगी। इस निवेश से ब्रिटेन को वैश्विक स्तर पर निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, जहां स्थिर व्यवसाय और नीति वातावरण दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आकर्षक है।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Aug 12, 2024 13:42 IST

भारती एंटरप्राइजेज ने सोमवार को घोषणा की कि वह ब्रिटेन के सबसे बड़े ब्रॉडबैंड और मोबाइल कंपनी बीटी ग्रुप में 24.5% हिस्सेदारी हासिल करेगी। यह हिस्सेदारी फ्रांसीसी दूरसंचार उद्यमी पैट्रिक ड्राही के स्वामित्व वाली कंपनी अल्टिस यूके से खरीदी जाएगी।

भारती ने कहा कि वह बीटी के पूर्ण अधिग्रहण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं करेगी। इस निवेश से ब्रिटेन को वैश्विक स्तर पर निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, जहां स्थिर व्यवसाय और नीति वातावरण दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आकर्षक है।

advertisement

Also Read: YouTube लेकर आया "स्लीप टाइमर" की सुविधा

भारती टेलीवेंचर्स द्वारा शुरुआती खरीद

भारती ग्लोबल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारती टेलीवेंचर्स, अल्टिस यूके से पहले 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगी। शेष 14.51% हिस्सेदारी को आवश्यक नियामकीय मंजूरियों के बाद खरीदा जाएगा। 

बीटी में भारती का पुराना कनेक्शन
1997-2001 के बीच भारती एयरटेल में बीटी अल्पसंख्यक हिस्सेदार था। इस निवेश से भारती के ब्रिटेन में दीर्घकालिक निवेश के रिकॉर्ड और बीटी के व्यवसाय से लंबे समय से परिचित होने का लाभ मिलेगा।

सुनील मित्तल का बयान

भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा, "यह निवेश बीटी और ब्रिटेन में हमारे विश्वास को दर्शाता है। बीटी के पास बाजार में अग्रणी ब्रांड, उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियां और एक अनुभवी प्रबंधन टीम है, जिसके पास बीटी बोर्ड द्वारा दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने के लिए एक आकर्षक रणनीति है, जिसका हम पूरा समर्थन करते हैं।”

भारती का बीटी पर विश्वास

इस निवेश से ब्रिटेन को वैश्विक स्तर पर निवेश के आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, जहां स्थिर व्यवसाय और नीति वातावरण दीर्घकालिक निवेशकों के लिए आकर्षक है। यह भारती के ब्रिटेन में दीर्घकालिक निवेश के रिकॉर्ड और बीटी के व्यवसाय से लंबे समय से परिचित होने का लाभ लेता है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 12, 2024