Bharti Airtel Share Price: 8485 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील! लाल निशान पर स्टॉक - BUY, SELL or HOLD

Bharti Airtel Share Price: आज दिग्गज टेलीकॉम कंपनी Bharti Airtel के शेयर में 8,485 करोड़ रुपये का ब्लॉक डील देखने को मिला। कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि भारती एयरटेल की प्रमोटर-ग्रुप Indian Continent Investment Limited (ICIL) ने आज मार्केट ट्रांजैक्शन के माध्यम से टेलीकॉम ऑपरेटर में 0.84 प्रतिशत हिस्सेदारी या 5.11 करोड़ शेयर कुल 8,485.11 करोड़ रुपये में बेचे।

एयरटेल के प्रमोटर, भारती टेलीकॉम लिमिटेड ने 1.20 करोड़ शेयर हासिल करके ट्रेड की शुरुआत की, जो ICIL की आज की बिक्री के 24 प्रतिशत के बराबर है। यह ट्रांजैक्शन भारती टेलीकॉम द्वारा हाल ही में नवंबर 2024 में ICIL से एयरटेल में अतिरिक्त 1.2 प्रतिशत हिस्सेदारी (7.31 करोड़ शेयर) के अधिग्रहण के बाद हुआ है।

Bharti Airtel Share Price

दोपहर 12:06 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 0.34% या 5.65 रुपये टूटकर 1669.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.33% या 5.60 रुपये गिरकर 1,669.95 रुपये पर कारोबार कर रहा है।

Bharti Airtel Share Price Target

ब्रोकरेज Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,811-1,875 रुपये का दिया है। एक्सपर्ट ने इस शेयर पर 1,619 रुपये का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है।

Axis Securities ने कहा कि फरवरी 2025 की शुरुआत में भारती एयरटेल ने वीकली चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को तोड़ते हुए 1,654 रुपये पर मजबूत बुलिश कैंडल का समर्थन किया, जो मिडियम टर्म के अपट्रेंड की पुष्टि करता है।

Bharti Airtel Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1.5 प्रतिशत टूटा है। हालांकि पिछले 1 महीने में स्टॉक 2.5 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 8.5 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 12 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

सालाना आधार पर देखें तो स्टॉक पिछले 1 साल में 48 प्रतिशत से अधिक, पिछले 2 साल में 114 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 133 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 209 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।