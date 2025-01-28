PSU Stock: सरकारी कंपनी दे रही कमाई का मौका, हर शेयर पर इतने का मिल रहा तगड़ा लाभांश

scorecardresearch
Dividend Stock: शेयर बाजार में स्टॉक रिटर्न के साथ डिविडेंड भी कमाई का सोर्स है। इस हफ्ते सरकारी कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे। नीचे आर्टिकल में इस डिविडेंड स्टॉक के बारे में विस्तार से जानते हैं।

NEW DELHI,UPDATED: Jan 28, 2025 13:21 IST
BPCL Dividend: स्टॉक मार्केट में लगातार बिकवाली देखने को मिली है। कई शेयर अपने उच्चतम स्तर से काफी गिर गए हैं। इस गिरावट भरे कारोबार में हम आपके लिए कमाई का मौका लेकर आए हैं। आप डिविडेंड के जरिये कमाई कर सकते हैं। इस सप्ताह सरकारी कंपनी बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड करेंगे।

हम आपको नीचे बताएंगे कि कंपनी कितने रुपये का लाभांश दे रही है और इसका रिकॉर्ड डेट क्या है।

कितने रुपये का है डिविडेंड (BPCL Dividend 2025)

बीपीसीएल ने 22 जनवरी 2025 को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड पर मंजूरी दे दी है। कंपनी 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी निवेशक के पास बीपीसीएल के 10 शेयर हैं तो उन्हें 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 50 रुपये का लाभंश मिलेगा। 

कब है रिकॉर्ड डेट (BPCL Dividend Record Date 2025)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 29 जनवरी 2025 तय की है। जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में कल तक बीपीसीएल के शेयर रहेंगे उन्हें ही लाभांश मिलेगा। अगर कोई शेयरधारक 29 जनवरी 2025 को शेयर खरीदते हैं तो उन्हें डिविडेंड का लाभ नहीं मिलेगा। इसकी वजह है कि उनके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रडिट नहीं होगा। ऐसे में डिविडेंड का लाभ पाने के लिए निवेशक को आज शेयर खरीदना होगा।

क्या है शेयर का हाल (BPCL Share Price)

बीपीसीएल के शेयर में भी गिरावट जारी है। कंपनी के शेयर आज लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। करीब 11 बजे कंपनी के शेयर 1.28 फीसदी गिरकर 257.95 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। सोमवार को शेयर 261.30 रुपये पर बंद हुआ था। आपको बता दें कि शेयर का 52 वीक हाई 376 रुपये और 52 वीक लो 24.75 रुपये था।


डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
