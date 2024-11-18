एक शेयर पर Bonus, stock split, Dividend जैसी तीन गुड न्यूज!

बाजार का सेटअप एक बार फिर कमजोर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के लिए 23,500 के लेवल काफी अहम रहने वाले हैं। इन सब के बीच एक शेयर है तो निवेशकों को खुश होने का मौका दे रहा है। आइये पूरी खबर डिटेल्स से जानते हैं।

दरअसल कंप्यूटर हार्डवेयर और उपकरण बनाने वाली कंपनी Bharat Global Developers Ltd निवेशकों के लिए डिविडेंड, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान करने जा रही है। कंपनी सोमवार यानी 18 नवंबर को शेयरधारकों के लिए बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड की घोषणा की है। इतना ही नहीं इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बहुत ही कम समय में शानदार रिटर्न भी बनाकर दिए हैं।

बोनस इश्यू

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सोमवार को बैठक होने जा रही है जहां 8:10 तक रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा और अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो शेयरधारकों को हर 10 शेयर के बदले फ्री में 8 शेयर मिलेंगे।

स्टॉक स्प्लिट

इसके अलावा कंपनी 1:10 तक के स्टॉक स्प्लिट के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। इसका समतलब ये हुआ कि स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी मिलने पर कंपनी के शेयर 10 टुकडों में विभाजित हो जाएंगे।

डिविडेंड

बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के साथ कंपनी निवेशकों को 100 प्रतिशत का डिविडेंड देने पर भी विचार करेगी। यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों पर निवेशकों को 10 रुपये का डिविडेंड ऐलान कर सकती है। इसका मतलब है कि निवेशकों को हर शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड मिल सकता है।

पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने निवेशकों को 27 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है जबकि दो हफ्ते में 62 प्रतिशत से अधिक उछला है। पिछले एक साल में 6077 प्रतिशत से ज्यादा, जबकि दो साल में 7419 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

