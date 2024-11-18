scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारएक शेयर पर Bonus, stock split, Dividend जैसी तीन गुड न्यूज!

एक शेयर पर Bonus, stock split, Dividend जैसी तीन गुड न्यूज!

बाजार का सेटअप एक बार फिर कमजोर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के लिए 23,500 के लेवल काफी अहम रहने वाले हैं। इन सब के बीच एक शेयर है तो निवेशकों को खुश होने का मौका दे रहा है। आइये पूरी खबर डिटेल्स से जानते हैं।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 18, 2024 09:10 IST

बाजार का सेटअप एक बार फिर कमजोर देखने को मिल रहा है। निफ्टी के लिए 23,500 के लेवल काफी अहम रहने वाले हैं। इन सब के बीच एक शेयर है तो निवेशकों को खुश होने का मौका दे रहा है। आइये पूरी खबर डिटेल्स से जानते हैं।  

advertisement

दरअसल कंप्यूटर हार्डवेयर और उपकरण बनाने वाली कंपनी Bharat Global Developers Ltd निवेशकों के लिए डिविडेंड, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान करने जा रही है। कंपनी सोमवार यानी 18 नवंबर को शेयरधारकों के लिए बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड की घोषणा की है। इतना ही नहीं इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बहुत ही कम समय में शानदार रिटर्न भी बनाकर दिए हैं। 

बोनस इश्यू

कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सोमवार को बैठक होने जा रही है जहां 8:10 तक रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा और अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो शेयरधारकों को हर 10 शेयर के बदले फ्री में 8 शेयर मिलेंगे।

स्टॉक स्प्लिट

इसके अलावा कंपनी 1:10 तक के स्टॉक स्प्लिट के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। इसका समतलब ये हुआ कि स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी मिलने पर कंपनी के शेयर 10 टुकडों में विभाजित हो जाएंगे।

डिविडेंड

बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के साथ कंपनी निवेशकों को 100 प्रतिशत का डिविडेंड देने पर भी विचार करेगी। यानी 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयरों पर निवेशकों को 10 रुपये का डिविडेंड ऐलान कर सकती है। इसका मतलब है कि निवेशकों को हर शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड मिल सकता है।

पिछले एक हफ्ते में स्टॉक ने निवेशकों को 27 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है जबकि दो हफ्ते में 62 प्रतिशत से अधिक उछला है। पिछले एक साल में 6077 प्रतिशत से ज्यादा, जबकि दो साल में 7419 प्रतिशत का रिटर्न मिला है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 18, 2024