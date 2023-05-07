Bharat Forge का प्रॉफिट गिरा

ऑटो कंपोनेंट और डिफेंस कंपनी भारत फोर्ज लिमिटेड ने शुक्रवार को अपने नतीजे जारी किए। कंपनी ने स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। कंपनी का मुनाफा 245 करोड़ रुपये रहा है। इसी अवधि में कंपनी ने 262 करोड़ रुपये का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

तिमाही नतीजों के बाद कंपनी के बोर्ड ने FY3 के लिए 5.5 रुपये के अंतिम लाभांश का ऐलान किया है। हालांकि कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का राजस्व 19.3 प्रतिशत बढ़कर 1,997 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि एक साल पहले यह 1,674 करोड़ रुपये था। कंपनी की अन्य आय एक साल पहले के 66.1 करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर 39 करोड़ रुपये रह गई है।

परिणामों की घोषणा के बाद, बीएसई पर भारत फोर्ज का शेयर शुक्रवार के कारोबारी सत्र में 1.26% की गिरावट के साथ 765.30 रुपये पर बंद हुआ।