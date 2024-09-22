scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBharat Dynamics Share Price: इस PSU स्टॉक की कल है डिविडेंड डेट, हाई से नीचे, एनालिस्टों के रडार पर

Bharat Dynamics Share Price: इस PSU स्टॉक की कल है डिविडेंड डेट, हाई से नीचे, एनालिस्टों के रडार पर

BDL का शेयर मूल्य बीएसई पर 2.6% की वृद्धि के साथ 1150.35 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ, । इस स्टॉक का 52 हफ्तों का हाई 1,794.70 रुपये और लो 450.50 रुपये प्रति शेयर है।लेकिन फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 हफ्तों के हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 22, 2024 10:59 IST
Agni-4 Missile
Agni-4 ballistic missile was launched from Chandipur in Odisha on Friday, Septemner 6.

अगर इस कंपनी की बात की जाए तो इस पर डेट जीरो है और कल यानि 23 सितंबर को इसकी एक्स डिविडेंड डेट है। जी हां हम बात कर रहे हैं भारत डायनामिक्स कंपनी के बारे में । 

ये PSU FY24 के लिए 17% का अंतिम डिविडेंड देने वाली है, जो 1:2 के अनुपात में शेयर स्प्लिट के बाद आ रहा है। इस मिडकैप डिफेंस कंपनी की बात की जाए तो इसने अपने निवेशकों को अभी तक मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं।  BDL का शेयर मूल्य बीएसई पर 2.6% की वृद्धि के साथ 1150.35 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ, । इस स्टॉक का 52 हफ्तों का हाई  1,794.70 रुपये और लो  450.50 रुपये प्रति शेयर है।लेकिन फिलहाल ये स्टॉक अपने 52 हफ्तों के हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है। 

 इससे पहले, वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी ने 88.5% का डिविडेंड दिया था, जो प्रति शेयर 8.85 रुपये था और यह 2 अप्रैल, 2024 को एक्स-डिविडेंड हुआ था। अंतिम लाभांश के लिए, कंपनी ने सोमवार, 23 सितंबर 2024 को "रिकॉर्ड तिथि" के रूप में निर्धारित किया है।

भारत डायनामिक्स का शेयर स्प्लिट:

BDL के शेयर मई 2024 में पहली बार 1:2 के अनुपात में स्प्लिट हुए थे। जिसमें प्रत्येक 10 रुपये का फेस वैल्यू 5 रुपये प्रति शेयर में विभाजित हो गया।

खरीद/बेचें?

ट्रेंडलाइन के अनुसार, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के लिए 6 विश्लेषकों की सहमति की सिफारिश 'खरीदें' है। FY25 में ईपीएस में 9.4% की वृद्धि की उम्मीद है। BDL पर 1 वर्ष का औसत लक्ष्य मूल्य 1419.33 रुपये प्रति शेयर है, जो आगे 23.48% की संभावित वृद्धि का संकेत दे रहा है। एक दूसरे ब्रोकरेज एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने BDL के लिए 1,579 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य मूल्य देते हुए 'खरीदें' की सिफारिश की है, जो 37% से अधिक की तेजी का अनुमान लगाता है।
भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) की स्थापना 16 जुलाई 1970 को हैदराबाद, तेलंगाना में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए गाइडेड मिसाइल सिस्टम और संबद्ध उपकरणों के निर्माण का आधार है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 22, 2024