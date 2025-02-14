Best Penny Stocks: इन 5 ‘छोटकु’ शेयर ने किया मालामाल! सिर्फ 6 महीने में करीब 800% तक का बंपर रिटर्न - FULL LIST

Best Penny Stocks: पेनी स्टॉक जितने रिवॉर्डिंग होते हैं उतने ही रिस्की भी होते हैं। हालांकि अगर ऐसे स्टॉक में सोच समझकर और थोड़ा रिसर्च कर पैसा लगाया जाए तो शानदार रिटर्न मिल सकता है। आज हम आपको ऐसे ही पांच शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने निवेशकों को सिर्फ 6 महीने में करीब 800% तक का रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। यहां ध्यान देने वाल बात यह है कि इस लिस्ट में बताए गए सभी स्टॉक की कीमत 20 रुपये से कम है।

East India Drums and Barrels Manufacturing Ltd

इस शेयर की कीमत बीएसई पर 19.24 रुपये है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी ने पिछले 6 महीने में 790% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 4 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 1 महीने में 54 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 3 महीने में 204 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

Pro Fin Capital Services Ltd.

इस शेयर की कीमत बीएसई पर 4.45 रुपये है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी ने पिछले 6 महीने में 363% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 6 प्रतिशत और पिछले 1 महीने में 20 प्रतिशत टूटा है। स्टॉक पिछले 3 महीने में 51 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

Bridge Securities Ltd.

इस शेयर की कीमत बीएसई पर 12.45 रुपये है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी ने पिछले 6 महीने में 232% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 4 प्रतिशत से ज्यादा, पिछले 1 महीने में 7 प्रतिशत से ज्यादा और पिछले 3 महीने में 130 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

Fone4 Communications (India) Ltd

इस शेयर की कीमत बीएसई पर 16.58 रुपये है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी ने पिछले 6 महीने में 222% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 5 प्रतिशत और पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत टूटा है। स्टॉक पिछले 3 महीने में 158 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

Quasar India Ltd

इस शेयर की कीमत बीएसई पर 1.48 रुपये है। BSE Analytics के मुताबिक कंपनी ने पिछले 6 महीने में 201% से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में स्टॉक 21 प्रतिशत और पिछले 1 महीने में 32 प्रतिशत टूटा है। स्टॉक पिछले 3 महीने में 35 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।