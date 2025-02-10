Dividend Stock: आ गया तगड़ी कमाई का मौका, ये म्यूजिक कंपनी दे रही है हर शेयर पर इतना लाभांश

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDividend Stock: आ गया तगड़ी कमाई का मौका, ये म्यूजिक कंपनी दे रही है हर शेयर पर इतना लाभांश

Best Dividend Stocks: देश की सबसे पुरानी म्यूजिक लेबल कंपनी Saregama ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। इन नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी एलान किया है। आर्टिकल में जानते हैं कि कंपनी कितने रुपया का डिविडेंड दे रही है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 10, 2025 14:47 IST

देश की सबसे पुरानी म्यूजिक लेबल कंपनी Saregama ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। इन नतीजों के साथ कंपनी ने डिविडेंड का भी एलान किया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार दिसंबर तिमाही में कंपनी की कमाई और मुनाफे में जबरदस्त वृद्धि हुई है।  

कंपनी दे रही 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड

शानदार तिमाही नतीजे के बाद Saregama अपने शेयरधारकों को  प्रति शेयर पर 4 रुपये डिविडेंड दे रही है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 21 फरवरी तय की गई है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास इस तारीख तक कंपनी के शेयर होंगे, उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा। 

कब-कब दिया डिविडेंड (Saregama Dividend History)

Saregama ने पहले भी अपने निवेशकों को शानदार डिविडेंड दिया है। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार 
 

  • 02 फरवरी 2023 को कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया।   
  • 31 जनवरी 2022 को शेयरधारकों को  30 रुपये प्रति शेयर का शानदार लाभांश मिला था।   
  • 05 अप्रैल 2021 को कंपनी ने निवेशकों को 20 रुपये प्रति शेयर का लाभांश दिया था   

इसके अलावा, कंपनी ने 27 जुलाई 2023 को स्पिन-ऑफ और 26 अप्रैल 2022 को स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की थी।  

निवेशकों के लिए खास है ये स्टॉक?

Saregama के शेयर की परफॉर्मेंस के साथ कंपनी के मजबूत प्रदर्शन के कारण यह स्टॉक निवेशकों के लिए काफी खास रहा है। कंपनी ने लगातार डिविडेंड दिया है जिसके बाद यह निवशकों के बीच काफी आकर्षक स्टॉक बन गया। अगर आप अच्छे डिविडेंड वाले शेयर की तलाश कर रहे हैं तो आप Saregama के शेयर में निवेश कर सकते हैं।  
  
आपको बता दें कि आज कंपनी के शेयर लाल निशान पर हैं। 2.45 बजे Saregama के शेयर (Saregama Share Price) 0.46 फीसदी की गिरावट के साथ 527.00 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। सालभर में कंपनी के शेयर ने 51.20 फीसदी का रिटर्न दिया है। 
 
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 10, 2025