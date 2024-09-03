Benjamin Graham: शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो इनके बारे में जरूर पढ़ें !

बेंजामिन ग्राहम (Benjamin Graham) को आधुनिक निवेश के जनक और Value Investing के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। उनका प्रभाव और उनकी निवेश रणनीतियाँ आज भी फाइनेंस और शेयर बाजार में अत्यधिक सम्मानित और अनुकरणीय मानी जाती हैं। ग्राहम का जीवन और उनके विचारधाराएँ उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जो शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं और इसके साथ ही जोखिम को समझदारी से मैनेज करना चाहते हैं।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा बेंजामिन ग्राहम का जन्म 9 मई 1894 को लंदन में हुआ था। उनके परिवार ने जब वे केवल एक साल के थे, तब न्यूयॉर्क शहर में आ गए। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद, ग्राहम ने अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल की। उन्होंने 1914 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जहां वे अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर रहे।

निवेश करियर की शुरुआत

निवेश करियर की शुरुआत ग्राहम ने अपने करियर की शुरुआत वॉल स्ट्रीट पर की, जहां उन्होंने जल्दी ही अपनी एनालिटिकल स्किल्स और निवेश रणनीतियों के कारण पहचान बनाई। उन्होंने 1926 में अपने सहकर्मी जेरोम न्यूमैन के साथ साझेदारी में अपनी पहली निवेश फर्म 'Graham-Newman Partnership' की स्थापना की। यह फर्म जल्दी ही निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो गई, और ग्राहम के एनालाइसिस को लोग पसंद करने लगे।

बेंजामिन ग्राहम का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली योगदान

बेंजामिन ग्राहम का सबसे प्रमुख और प्रभावशाली योगदान उनकी "वैल्यू इन्वेस्टिंग" (Value Investing) की अवधारणा है। इस निवेश पद्धति के अनुसार, एक निवेशक को ऐसे शेयर खरीदने चाहिए, जिनकी कीमत उनके आंतरिक मूल्य से कम हो। आंतरिक मूल्य का मतलब है कि एक कंपनी की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन, और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करके एक यथार्थवादी मूल्यांकन करना। जब भी किसी शेयर की बाजार में कीमत उसके आंतरिक मूल्य से कम हो, तो उसे "मूल्य पर" खरीदा जा सकता है।

ग्राहम ने कुछ किताबें भी लिखीं जो निवेशकों के लिए काफी लोकप्रिय हैं।

सिक्योरिटी एनालिसिस (Security Analysis): यह किताब ग्राहम और उनके सहकर्मी डेविड डोड द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक ने शेयरों और बॉन्ड्स का विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान किया। इसे वित्तीय विश्लेषण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर माना जाता है।

द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर (The Intelligent Investor)

द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर (The Intelligent Investor): 1949 में प्रकाशित, यह पुस्तक ग्राहम की सबसे प्रभावशाली कृति मानी जाती है। इसमें उन्होंने मूल्य निवेश की बुनियादी अवधारणाओं को विस्तार से समझाया और निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचने के उपाय दिए। वॉरेन बफेट ने इसे "अब तक की सबसे अच्छी निवेश पुस्तक" के रूप में वर्णित किया है।

व्यक्तिगत जीवन और शिक्षण

ग्राहम ने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पढ़ाया, जहां उन्होंने कई महान निवेशकों को प्रशिक्षित किया, जिनमें वॉरेन बफेट भी शामिल हैं। बफेट ने ग्राहम को अपनी निवेश रणनीतियों का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणास्त्रोत बताया है। ग्राहम के छात्रों ने उनके सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें अपने निवेश करियर में सफलता के लिए लागू किया।

निधन और विरासत

बेंजामिन ग्राहम का निधन 21 सितंबर 1976 को हुआ। हालांकि वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी निवेश रणनीतियाँ और विचारधाराएँ आज भी वित्तीय दुनिया में प्रासंगिक हैं। उनकी किताबें और उनके विचार निवेशकों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बने हुए हैं। बेंजामिन ग्राहम न केवल एक महान निवेशक थे, बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षक और विचारक भी थे। उनका जीवन और उनका कार्य यह सिखाता है कि निवेश में धैर्य, अनुशासन, और गहन विश्लेषण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके योगदान ने निवेश की दुनिया को बदल दिया और उन्हें सदा याद किया जाएगा।

