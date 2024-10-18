scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBEML, Tata Tech, GSRE पर आ गए बड़े टारगेट?

BEML, Tata Tech, GSRE पर आ गए बड़े टारगेट?

BEML, Tata Tech, GSRE Stcoks news

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 18, 2024 17:57 IST
BEML has found support at its 200-day Exponential Moving Average, indicating a potential bounce back.  The formation of a 'Bullish Harami' candlestick pattern also signals a bullish reversal.
BEML has found support at its 200-day Exponential Moving Average, indicating a potential bounce back.  The formation of a 'Bullish Harami' candlestick pattern also signals a bullish reversal.

घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने टेक्वीकल एनालिसिस के आधार पर सात ऐसे स्टॉक्स का सुझाव दिया है जो अगले एक साल में निवेशकों को 52 प्रतिशत तक का अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म ने इस दिवाली बीईएमएल, टाटा टेक्नोलॉजीज, आईएफसीआई, जुपिटर वैगन्स, हिंदुस्तान जिंक, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स (आईआरबी इंफ्रा) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) पर दांव लगाने की सिफारिश की है। यहां जानिए ब्रोकरेज फर्म ने इन स्टॉक्स के बारे में क्या कहा है:

advertisement

IFCI | खरीदने का स्तर: ₹61-56 | लक्ष्य मूल्य: ₹80-88 | स्टॉप लॉस: ₹44
आईएफसीआई ने 36 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के बाद स्थिरता हासिल की है और 200-दिनों के ईएमए के साथ मेल खा रहा है। दैनिक चार्ट पर बुलिश डाइवर्जेंस के कारण यह आकर्षक लग रहा है, इसलिए निवेशक इसे एक साल के समय सीमा में खरीद सकते हैं।

IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स | खरीदने का स्तर: ₹60-55 | लक्ष्य मूल्य: ₹79-86 | स्टॉप लॉस: ₹43
आईआरबी इंफ्रा कई महीनों से साप्ताहिक इचिमोकु क्लाउड के ऊपर एक बेस बना रहा है। स्टॉक ने अपने शिखर ₹78 से लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट के बाद 200-दिनों के ईएमए से रिबाउंड के संकेत दिए हैं। निवेशक इसे एक साल की समय सीमा में खरीद सकते हैं।

Jupitar Wagons | खरीदने का स्तर: ₹525-495 | लक्ष्य मूल्य: ₹700-760 | स्टॉप लॉस: ₹390
रेलवे से संबंधित अधिकांश स्टॉक्स में गिरावट जारी है। जुपिटर वैगन्स ने अपने उच्चतम स्तर ₹746 से 40 प्रतिशत मूल्य खोया है। स्टॉक अब 200 डीईएमए से टर्निंग दिखा रहा है। निवेशक इसे एक साल के समय सीमा में खरीद सकते हैं।

Hindustan Zinc | खरीदने का स्तर: ₹520-480 | लक्ष्य मूल्य: ₹680-750 | स्टॉप लॉस: ₹380
हिंदुस्तान जिंक कई महीनों से गिरावट में है, लेकिन अब यह 200 डीईएमए के पास ₹470 पर समर्थन पा रहा है। स्टॉक अब नए ब्रेकआउट के कगार पर है, जिससे इसकी अपट्रेंड फिर से शुरू हो सकती है। इसे एक साल की समय सीमा में खरीदने की सिफारिश की गई है।

Tata Tech | खरीदने का स्तर: ₹1,080-1,040 | लक्ष्य मूल्य: ₹1,360-1,450 | स्टॉप लॉस: ₹865
2023 में सबसे बड़े आईपीओ और सूचीबद्ध लाभ के बाद, टाटा टेक का स्टॉक ₹1,400 के पास शिखर पर पहुंचा। अब यह फिर से ट्रेंड रिवर्सल के संकेत दे रहा है और निवेशक इसे एक साल की समय सीमा में खरीद सकते हैं।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स | खरीदने का स्तर: ₹1,780-1,700 | लक्ष्य मूल्य: ₹2,425-2,650 | स्टॉप लॉस: ₹1,300
जीआरएसई ने मार्च 2024 से जुलाई 2024 तक 300 पॉइंट्स की तेजी के बाद 45 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। स्टॉक अब 200 डीईएमए और 61.8 प्रतिशत रिट्रेसमेंट स्तर से टर्निंग दिखा रहा है। निवेशक इसे एक साल के समय सीमा में खरीद सकते हैं।

बीईएमएल | खरीदने का स्तर: ₹3,900-3,700 | लक्ष्य मूल्य: ₹4,800-5,400 | स्टॉप लॉस: ₹2,975
रक्षा क्षेत्र से संबंधित अधिकांश स्टॉक्स में गिरावट जारी है। बीईएमएल ने अपने उच्चतम स्तर ₹5,466 से 35 प्रतिशत मूल्य खोया है। अब यह 50 वीकली ईएमए और 200 डीईएमए से ब्रेकआउट दिखा रहा है। निवेशक इसे एक साल की समय सीमा में खरीद सकते हैं।

advertisement

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 18, 2024