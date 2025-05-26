ताबड़तोड़ भाग रहा है दिग्गज रेलवे पीएसयू स्टॉक! दो दिन में लगाई 20% की लंबी छलांग - एक्सपर्ट ने दिया नया टारगेट
कुछ एनालिस्ट का अनुमान है कि शेयर में लगातार तेजी बनी रहेगी। यह पीएसयू स्टॉक आज 17 प्रतिशत से भी ज्यादा चढ़ा है। चेक करें नया टारगेट प्राइस।
BEML Share Price: रेलवे सेक्टर की सरकारी कंपनी BEML Ltd का शेयर आज 15% चढ़कर बंद हुआ है। हालांकि शेयर आज अपने ट्रेडिंग के दौरान 17% से भी ज्यादा चढ़ा था और शेयर ने आज का अपना उच्चतम स्तर 4380.25 रुपये को टच किया। इस कीमत पर, शेयर में सिर्फ दो कारोबारी दिनों में 20.69 प्रतिशत की तेजी दर्ज की है।
BEML Share Price
रेलवे पीएसयू स्टॉक की कीमत आज बीएसई पर 15.17% या 563.50 रुपये की तेजी के साथ 4279.15 रुपये पर बंद हुआ है तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 15.51% या 576.70 रुपये चढ़कर 4,294.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
BEML Q4 FY25 Results
सरकारी कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही (Q4 FY25) के लिए 288 करोड़ रुपये का कंसो नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 256.8 करोड़ रुपये से लगभग 12 प्रतिशत ज्यादा है। Q4 में कंपनी का परिचालन से इसका राजस्व Q4 FY24 के 1,513.65 करोड़ रुपये से 9 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1,652.53 करोड़ रुपये रहा।
BEML Share Price Target
कुछ एनालिस्ट का अनुमान है कि शेयर में लगातार तेजी बनी रहेगी और संभावित टारगेट प्राइस 4,500 से 4,600 रुपये के बीच होगा। हालांकि, एक अन्य विश्लेषक ने मौजूदा स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग की सिफारिश की है, उन्होंने कहा कि शेयर में तेजी बनी हुई है, लेकिन टेकनिकल चार्ट पर यह ओवरबॉट दिखाई देता है।
रेलिगेयर ब्रोकिंग के रवि सिंह ने सुझाव दिया कि इस स्टॉक का अगला टारगेट प्राइस 4,600 रुपये होगा और स्टॉप लॉस 4,000 रुपये का होना चाहिए।
आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने कहा कि सपोर्ट 4,000 रुपये पर होगा और 4,250 रुपये के स्तर से ऊपर एक निर्णायक कदम 4,500 रुपये की और तेजी को बढ़ावा देगा। ट्रेडिंग रेंज शॉर्ट टर्म के लिए 4,000 रुपये और 4,500 रुपये के बीच है।