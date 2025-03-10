BEL Share Price: डिविडेंड रिकॉर्ड डेट से पहले भागा PSU Stock! हर शेयर पर होगी इतनी कमाई
BEL Share Price: डिफेंस पीएसयू स्टॉक Bharat Electronics Ltd (BEL) के शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 1 हफ्ते में शेयर 8 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
दरअसल कंपनी ने हाल ही में अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी जिसकी रिकॉर्ड डेट कल यानी 11 मार्च है। ऐसे में आज आपके पास शेयर खरीदने का आखिरी मौका है क्योंकि शेयर सेटलमेंट में 1 दिन का समय लगता है। अगर रिकॉर्ड डेट तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होंगे तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा।
BEL Share Price
सुबह 11:13 बजे तक शेयर बीएसई और एनएसई पर 0.54% या 1.50 रुपये की तेजी के साथ 278.49 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
BEL Dividend 2025
कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए 150% का अंतरिम डिविडेंड यानी 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 1.5 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की थी। कंपनी ने तय डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में मंगलवार 11 मार्च 2025 का दिन तय किया था।
BEL Dividend History
बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले अगस्त 2024 में 0.80 रुपये का डिविडेंड, मार्च 2024 में 0.70 रुपये का डिविडेंड, फरवरी 2024 में 0.70 रुपये का डिविडेंड और अगस्त 2023 में 0.60 रुपये का डिविडेंड दिया था।
BEL Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 1 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 11 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 2 प्रतिशत से अधिक टूटा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 29 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 284 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 1098 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।