ग्रे मार्केट में IPO से पहले Swiggy का GMP क्रैश!

ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म Swiggy अगले महीने अपना IPO लेकर आ रही है। दिवाली के बाद 6 नवंबर को स्विगी IPO लॉन्च करेगी, जिसके लिए 8 नवंबर तक निवेशक बोली लगा सकते हैं। IPO आने से पहले ही ग्रे मार्केट में स्विगी की स्थिति पतली हो गई है।अब निवेशकों को डर है कि कहीं स्विगी की लिस्टिंग हुंडई जैसी न हो।

advertisement

आपको बता दें कि कंपनी ने प्रति शेयर ₹371 से ₹390 के बीच प्राइस बैंड तय किया है। निवेशक एक लॉट में कम से कम 38 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और फिर इसके मल्टीपल में भी बोली लगा सकते हैं। अपर प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी ₹11,327 करोड़ जुटाने का इरादा रखती है। जिसमें से ₹4,499 करोड़ का फ्रैश इश्यू है, जबकि मौजूदा शेयरधारक 17.5 करोड़ शेयर बेचेंगे। Swiggy के IPO में ऑफर फॉर सेल (OFS) को पहले 7073 करोड़ रुपये से घटाकर अब 6800 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे मौजूदा निवेशक कम शेयर बेचेंगे।

GMP

ग्रे मार्केट की स्थिति की बात की जाए तो निवेशकों को इस IPO से ज्यादा रिटर्न फायदा होने की उम्मीद नहीं है। दरअसल ग्रे मार्केट में स्विगी का GMP 30 प्रतिशत तक गिर चुका है। इससे यह पता चलता है कि GMP शुरू होने पर शेयरों के कारोबार के हाई लेवल से प्रीमियम में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई है। एक महीने पहले स्विगी के शेयर नॉन लिस्टेड मार्केट में 515 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। अब ऐसे में निवेशकों को डर है कि इसका हाल भी हुंडई जैसा न हो जाए।

फंडा का इस्तेमाल

फूड डिलिवरी कंपनी Swiggy IPO आईपीओ के जरिए मिली फंडिंग का इस्तेमाल अपनी सब्सिडरी Scootsy में इंवेस्टमेंट के साथ-साथ टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूमेंट करने में करेगी। इसके अलावा, ब्रांड मार्केटिंग और बिजनेस में लगाएगी. ये चार से पांच साल में किया जाएगा. बता दें कि इस आईपीओ में मार्की फंड ब्लैकरॉक और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड की ओर से निवेश करने की संभवना, जो इस साल देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक ऑफर होने वाला है।

