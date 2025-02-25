Beezaasan Explotech IPO: पैसा लगाने का आखिरी मौका! क्या है लेटेस्ट GMP का इशारा? | Price Band, Allotment DATE

Beezaasan Explotech IPO Day 3: मंगलवार 25 फरवरी 2025 को Beezaasan Explotech Limited के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है। इस SME आईपीओ का साइज 59.93 करोड़ रुपये है। कंपनी का यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 34.25 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश कर रही है। आईपीओ में कोई भी ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है।

कंपनी स्लरी विस्फोटक, इमल्शन विस्फोटक और डेटोनेटिंग फ्यूज सहित विस्फोटक और विस्फोटक सामान के निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है। 24 फरवरी शाम 4 बजे तक के डेटा के मुताबिक Qualified Institutional Buyers ने इस आईपीओ को 1.56 गुना सब्सक्राइब किया है। Non-Institutional Investor ने 0.52 गुना सब्सक्राइब किया है और Retail Individual Investor ने इस ऑफर को 0.67 गुना सब्सक्राइब किया है। सोमवार तक इस आईपीओ का कुल सब्सक्रिप्शन 0.60 गुना था।

चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और बाकी के आईपीओ डिटेल्स।

Beezaasan Explotech IPO Dates

इस SME आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 21 फरवरी को शुरू हुआ था जो आज यानी 25 फरवरी को बंद हुआ था।

Beezaasan Explotech IPO Price Band

इस आईपीओ का प्राइस बैंड 165 - 175 रुपये है।

Beezaasan Explotech IPO Lot Size

कंपनी ने इस आईपीओ का लॉट साइज 800 शेयरों का रखा है। इस हिसाब से निवेशकों को कम से कम 1,32,000 रुपये का निवेश करना है।

Beezaasan Explotech IPO Registrar

Kfin Technologies Limited इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

Beezaasan Explotech IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट गुरुवार 27 फरवरी 2025 को हो सकती है।

Beezaasan Explotech IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी 4 रुपये है।

Beezaasan Explotech IPO Listing Price Prediction

लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक शेयर की लिस्टिंग BSE SME पर 2.29% के प्रीमियम के साथ 179 रुपये पर हो सकती है।

Beezaasan Explotech के बारे में

कंपनी, विस्फोटकों और विस्फोटक सामानों की एक विस्तृत सीरीज का निर्माण और आपूर्ति करती है। कंपनी मुख्य रूप से घोल, इमल्शन और विस्फोट करने वाले विस्फोटक सहित कारतूस विस्फोटक का उत्पादन करती है।

कंपनी मुख्य रूप से सीमेंट, खनन और रक्षा उद्योगों में इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक और विस्फोटक सहायक उपकरण के निर्माण में शामिल है। कंपनी हाई क्वालिटी वाले कारतूस विस्फोटकों के प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें घोल विस्फोटक, इमल्शन विस्फोटक और विस्फोट करने वाले विस्फोटक शामिल हैं।