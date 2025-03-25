BCL Share: गिरते हुए शेयर में इस दिग्गज ने खरीदा लाखों का स्टॉक, कहीं आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBCL Share: गिरते हुए शेयर में इस दिग्गज ने खरीदा लाखों का स्टॉक, कहीं आपके पोर्टफोलियो में तो नहीं?

BCL Share फोकस में हैं। भले ही आज कंपनी के शेयर में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। लेकिन, उम्मीद है कि जल्द ही स्टॉक में शानदार तेजी आएगी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 25, 2025 14:24 IST
बीसीएल इंडस्ट्रीज (BCL Industries) के शेयर आज सुर्खियों में हैं। आज बीएसई पर BCL Industries के शेयर 39.88 रुपये पर खुला, जो पिछले बंद के 39.03 रुपये से ज्यादा है। शेयर ने ट्रेडिंग सेशन में 40.23 रुपये का उच्चतम स्तर छुआ, लेकिन बिकवाली के दबाव में गिरकर 38.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

advertisement

क्यों फोकस में स्टॉक 

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के प्रमोटर कुशल मित्तल ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार, प्रमोटर कुशल मित्तल ने 3.50 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। उन्होंने 20 मार्च को 1,89,499 शेयर, 21 मार्च को 75,000 शेयर और 24 मार्च को 1,10,000 शेयर खरीदे।

इस खरीद से पहले मित्तल के पास कंपनी के 48,297,865 शेयर यानी 16.36 फीसदी हिस्सेदारी थी। अब उनके पास 48,672,364 शेयर यानी 16.49 फीसदी हिस्सेदारी हो गई है।

BCL Industries शेयर होल्डिंग पैटर्नस

बीसीएल इंडस्ट्रीज देश में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) और एथेनॉल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। BSE वेबसाइट के अनुसार दिसंबर 2024 तक प्रमोटर्स के पास कंपनी का 55.77% हिस्सा है, जबकि 40.55% हिस्सा नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है।

BCL Industries शेयर परफॉर्मेंस

BSE Analytics के मुताबिक पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 1253.87% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लेकिन, पिछले एक साल में स्टॉक 35 फीसदी गिर गया। 2025 में अभी तक स्टॉक में 24 फीसधी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 सालों में स्टॉक ने 22.93 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,134.90 करोड़ रुपये है।

BCL Industries का पोर्टफोलियो

इसके अलावा, बीसीएल इंडस्ट्रीज ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में 150 करोड़ रुपये के निवेश से एक बायो-एनर्जी प्लांट लगाने की घोषणा की है। कंपनी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में 75 KLPD (किलो लीटर प्रति दिन) कैपेसिटी वाले प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी पा ली है। इसके साथ ही पंजाब के बठिंडा में भी 75 KLPD क्षमता वाले एक प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
