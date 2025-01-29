scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Update: लगातार दो दिन से लग रहा अपर सर्किट, गिरने वाले शेयर में अचानक क्यों आई तेजी

Stock Update: लगातार दो दिन से लग रहा अपर सर्किट, गिरने वाले शेयर में अचानक क्यों आई तेजी

Upper Circuit Share: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। तेजी भरे कारोबार में कई स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। हम आपको आर्टिकल में एस ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसमें लगातार दो दिन से अपर सर्किट लग रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 29, 2025 10:35 IST

Share Update: शेयर बाजार (Stock Market) के दोनों सूचकांक आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तेजी भरे कारोबार में कई कंपनी के शेयर फोकस में बने हुए हैं। हम आपको आर्टिकल में एक ऐसे शेयर के बारे में बताएंगे जिसमें लगातार दो दिन से अपर सर्किट (Upper Circuit) लग रहा है।

दो ट्रेडिंग सेशन से BCC Fuba India limited के शेयर तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सोमवार और पिछले सप्ताह में कंपनी के शेयर में उतार-चढ़ाव के साथ ट्रेड कर रहे थे। आज कंपनी के शेयर 4.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ 125.90 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता दें कि इस कंपनी के स्टॉक ने एक साल में मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है।

शेयर में क्यों आई तेजी? 

हाल ही में बीसीसी फूबा इंडिया ने अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी के शानदार नतीजे के बाद निवेशकों ने स्टॉक खरीदना शुरू कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 115.22 प्रतिशत बढ़कर  0.99 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 0.46 करोड़ रुपये था। कंपनी ने बताया कि दिसंबर तिमाही में कुल बिक्री सालाना आधार पर 117.53 फीसदी बढ़ गई है।

शेयर का निचले-उच्चतम स्तर क्या है? 

कंपनी के शेयर ने पिछले साल निचले स्तर को टच किया। मार्च 2024 में कंपनी के शेयर 47.53 रुपये पर पहुंच गए जो 52-वीक-लो है। वहीं, इस महीने 9 जनवरी को शेयर 167 रुपये पर पहुंच गया था, जो कि 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर है। शेयर के रिटर्न की बात करें तो एक साल में शेयर ने 95.01 का बंपर रिटर्न दिया है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयर 360 फीसदी चढ़ गए। इसी तरह पांच साल में शेयर ने 2000 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है। 

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 29, 2025