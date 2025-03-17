scorecardresearch
Bartronics India Limited की बोर्ड बैठक 19 मार्च को होगी, अहम फैसलों की उम्मीद

Bartronics India Limited ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि कंपनी की बोर्ड बैठक 19 मार्च 2025 (बुधवार) को आयोजित होगी। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Mar 17, 2025 13:26 IST
Bartronics India Limited share

Bartronics India Limited ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि कंपनी की बोर्ड बैठक 19 मार्च 2025 (बुधवार) को आयोजित होगी। इस बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। इन फैसलों में से मुख्य Independent Director का इस्तीफा एक्सेप्ट करना और सिंगापुर में नए ब्रांच को खोलने की मंजूरी देना शामिल है।

बोर्ड बैठक में ये होंगे मुख्य एजेंडे

कंपनी के स्वतंत्र निदेशक पमरथी राजेश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड इस इस्तीफे को आधिकारिक रूप से स्वीकार करेगा। Bartronics India Limited अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने बिजनेस का विस्तार करने जा रही है। सिंगापुर में एक नई शाखा खोलने की मंजूरी बोर्ड बैठक में दी जा सकती है।

निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है?

इस बैठक के फैसले कंपनी के शेयरधारकों और निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। निदेशक के इस्तीफे से कंपनी की गवर्नेंस (Corporate Governance) पर असर पड़ सकता है, वहीं सिंगापुर में नई ब्रांच खोलना कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस को मजबूत कर सकता है।

Bartronics India Limited शेयर का प्रदर्शन

कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो सालभर से स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। आज भी कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। खबर लिखते वक्त स्टॉक 4 फीसदी की गिरावट के साथ 13.85 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। एक साल में स्टॉक ने 25 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, 2 साल में शेयर ने करीब 173 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
