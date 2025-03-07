Balaji Phosphates Listing Share Price: SME आईपीओ की हुई जोरदार लिस्टिंग! गलत साबित हुआ GMP का इशारा - DETAILS

Balaji Phosphates IPO Listing Share Price: फर्टिलाइजर और केमिकल बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी Balaji Phosphates Limited के आईपीओ की शानदार लिस्टिंग हुई है। स्टॉक आज अपने आईपीओ प्राइस 70 रुपये से 5 रुपये या 7.14% के प्रीमियम के साथ 75 रुपये पर NSE SME पर लिस्ट हुआ।

GMP था सपाट

ग्रे मार्कट प्रीमियम (GMP) को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी 0 रुपये था जो इसके सपाट लिस्टिंग का इशारा कर रहा था। हालांकि Balaji Phosphates के IPO की लिस्टिंग ने जीएमपी को गलत साबित करते हुए आउटपरफॉर्म किया है।

Balaji Phosphates IPO Details

इस SME आईपीओ का साइज 50.11 करोड़ रुपये था। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 59.40 लाख इक्विटी शेयर जारी करके 41.58 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 12.18 लाख इक्विटी शेयर जारी करके 8.53 करोड़ रुपये जुटाना चाहती थी।

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 28 फरवरी को खुला था और 4 मार्च को बंद हुआ था। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 66-70 रुपये था और लॉट साइज 2000 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को 1,32,000 रुपये का निवेश करना था। बुधवार 5 मार्च को इस आईपीओ का अलॉटमेंट हुआ था।

Balaji Phosphates के बारे में

बालाजी फॉस्फेट्स लिमिटेड Single Super Phosphate (SSP), NPK Granulated और मिक्स्ड फर्टिलाइजर और जिंक सल्फेट का निर्माण और आपूर्ति करती है, जो भारत के फर्टिलाइजर नियंत्रण आदेश मानकों के अनुरूप हैं।

कंपनी अपने प्रोडक्ट को 'RATNAM' और 'BPPL' ब्रांड के तहत रिटेल विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और सहकारी समितियों सहित विभिन्न ग्राहकों को बेचती है, जिसमें अंतिम यूजर्स किसान होता है।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ के पैसों का इस्तेमाल?

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने Capex जरूरतों को पूरा करने, वर्किंग कैपिटल को पूरा करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्श्यों को पूरा करने के लिए करेगी।