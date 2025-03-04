Balaji Phosphates IPO: पैसा लगाने का आज आखिरी मौका! कैसा है सब्सक्रिप्शन स्टेटस? जानिए लेटेस्ट GMP का इशारा

Balaji Phosphates IPO Day 3: फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर की कंपनी Balaji Phosphates Limited के IPO को सब्सक्राइब करने का आज तीसरा और आखिरी दिन है। इस SME आईपीओ का साइज 50.11 करोड़ रुपये है। कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 59.40 लाख इक्विटी शेयर जारी करके 41.58 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 12.18 लाख इक्विटी शेयर जारी करके 8.53 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और अन्य आईपीओ डिटेल्स।

advertisement

Balaji Phosphates IPO Subscription Status

3 मार्च शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक इस आईपीओ का Qualified Institutional Buyers (QIB) से कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। वहीं Non-Institutional Investor ने इस ऑफर को 0.84 गुना और Retail Individual Investor ने इसे 0.47 गुना सब्सक्राइब किया है।

Balaji Phosphates IPO Date

कंपनी का यह ऑफर 28 फरवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था जो आज यानी 4 मार्च 2025 को बंद हो रहा है।

Balaji Phosphates IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 66-70 रुपये का रखा है।

Balaji Phosphates IPO Lot Size

इस SME आईपीओ का लॉट साइज 2000 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को 1,32,000 रुपये का निवेश करना होगा।

Balaji Phosphates IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट बुधवार 5 मार्च यानी की कल होने की संभावना है।

Balaji Phosphates IPO Registrar

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Skyline Financial Services Private Ltd है।

Balaji Phosphates IPO Latest GMP

ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटो के मुताबिक इस आईपीओ का आज का जीएमपी 0 रुपये है। इस हिसाब से इस आईपीओ कि लिस्टिंग इसके आईपीओ प्राइस 70 रुपये पर हो सकती है।

Balaji Phosphates के बारे में

बालाजी फॉस्फेट्स लिमिटेड Single Super Phosphate (SSP), NPK Granulated और मिक्स्ड फर्टिलाइजर और जिंक सल्फेट का निर्माण और आपूर्ति करती है, जो भारत के फर्टिलाइजर नियंत्रण आदेश मानकों के अनुरूप हैं।

कंपनी अपने प्रोडक्ट को 'RATNAM' और 'BPPL' ब्रांड के तहत रिटेल विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और सहकारी समितियों सहित विभिन्न ग्राहकों को बेचती है, जिसमें अंतिम यूजर्स किसान होता है।