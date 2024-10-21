Bajaj Housing Finance Q2 Results जारी, मुनाफे और कमाई में उछाल

Bajaj Housing Finance ने Q2 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैंl आपको बता दें कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने IPO के बाद पहली बार अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं l जिस तरह से स्टॉक की बंपर लिस्टिंग हुई उसके बाद से लगातार स्टॉक करेक्शन मोड में देखने को मिल रहा है।

कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि उनके मुनाफे और कमाई में इजाफा हुआ हैl कंपनी का मुनाफा 451 करोड़ रुपये से बढ़कर 545 करोड़ रुपये हो गया हैl कंपनी की कमाई यानि रेवेन्यू 1911 करोड़ रुपये से बढ़कर 2410 करोड़ रुपये हो गया है। ये सालाना आधार पर तुलना की गई है।

ब्याज से होने वाली कमाई सालाना आधार पर 13 प्रतिशत बढ़कर 713 करोड़ रुपये हो गई हैl स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक मैनेजमेंट के तहत संपत्ति (AUM) में 26 प्रतिशत का इजाफा हुआ। 30 सितंबर 2024 तक 1.03 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 81215 करोड़ रुपये थी.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।