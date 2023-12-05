scorecardresearch
Bajaj Group का मार्केट कैप ₹10 लाख करोड़ के पार

ग्रुप के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बजाज फाइनेंस और Bajaj Finserv की है। ये इसके ₹10.01 लाख करोड़ के मार्केट कैप में ₹4.57 लाख करोड़ और ₹2.70 लाख करोड़ की हिस्सेदारी रखती हैं। जो ग्रुप के टोटल मार्केट कैप का करीब 73% है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 5, 2023 14:36 IST
Bajaj Group ने 4 दिसंबर को ₹10 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आंकड़े को पार कर लिया है
शेयर मार्केट में तेजी के बीच Bajaj Group ने 4 दिसंबर को ₹10 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आंकड़े को पार कर लिया है। इस माइलस्टोन को पार करने वाला देश का यह पांचवा बिजनेस ग्रुप बन गया है। इससे पहले टाटा, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC Bank और अडाणी ग्रुप 10 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ग्रुप की इस सफलता में सबसे बड़ा कॉन्ट्रिब्यूशन Bajaj Auto का है। इस साल ग्रुप के कंबाइंड वैल्यूएशन में कंपनी ने करीब ₹75 हजार करोड़ जोड़े हैं।

Also Read: 13 दिसंबर को आएगा Doms Industries का IPO

इसमें दूसरे नंबर पर Bajaj Finance है, जिसने 2023 में अब तक ग्रुप को करीब ₹60 हजार करोड़ का योगदान किया है। अप्रैल के बाद से ग्रुप की मार्केट वैल्यूएशन में 41% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं इसमें सबसे ज्यादा योगदान करने वाली कंपनी बजाज ऑटो में भी 63% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ग्रुप के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी बजाज फाइनेंस और Bajaj Finserv की है। ये इसके ₹10.01 लाख करोड़ के मार्केट कैप में ₹4.57 लाख करोड़ और ₹2.70 लाख करोड़ की हिस्सेदारी रखती हैं। जो ग्रुप के टोटल मार्केट कैप का करीब 73% है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
