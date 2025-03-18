scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBajaj Finserv Share Price: बड़े ब्रेकआउट के करीब स्टॉक! Allianz SE’ के अधिग्रहण के बाद कहां तक जाएगा शेयर?

Bajaj Finserv Share Price: बड़े ब्रेकआउट के करीब स्टॉक! Allianz SE’ के अधिग्रहण के बाद कहां तक जाएगा शेयर?

Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने कहा कि बजाज फिनसर्व बड़े ब्रेकआउट के करीब है। फिलहाल स्टॉक 1% टूटकर कारोबार कर रहा है। जानिए कितना है इसका टारगेट प्राइस

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 18, 2025 10:40 IST

Bajaj Finserv Share Price Target: मंगलवार के शुरुआती कारोबार में बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) के शेयर 1% से अधिक गिरकर 1845 रुपये के दिन के निचले स्तर पर आ गए। 

बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने घोषणा की कि वह अपने संयुक्त बीमा वेंचर - बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (BAGIC) और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (BALIC) में Allianz SE’ की पूरी 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी।

इस अधिग्रहण के साथ, बजाज ग्रुप को अब बजाज आलियांज में 100% की हिस्सेदारी मिल जाएगी। बजाज फिनसर्व ने BAGIC में आलियांज की हिस्सेदारी के लिए ₹13,780 करोड़ और BALIC के लिए ₹10,400 करोड़ का भुगतान करेगी। 

Bajaj Finserv Share Price Target

Lakshmishree के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन ने कहा कि बजाज फिनसर्व बड़े ब्रेकआउट के करीब है। एक्सपर्ट के मुताबिक बजाज फिनसर्व 183 हफ्ते लंबे कप और हैंडल पैटर्न से बाहर निकलने के कगार पर है, जिसमें 1880 प्रमुख लेवल है जिस पर नजर रखी जानी चाहिए। 

एक्सपर्ट ने कहा कि यदि शेयर की कीमत 1880 से ऊपर जाती है, तो एक मजबूत बुलिश मोमेंटम आ सकता है जो शेयर को नियर टर्म में 2000 के लेवल तक पहुंचा सकता है। 

अंशुल जैन ने कहा कि लंबे समय से जारी कंसोलिडेशन को देखते हुए ब्रेकआउट, फ्रेश खरीदी को आकर्षित कर सकता है, जिससे आगे एक मजबूत रैली आ सकती है। 

Bajaj Finserv Share Price

सुबह 10:06 बजे तक शेयर बीएसई पर 1.41% या 26.35 रुपये टूटकर 1845.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर शेयर 1.32% या 24.70 रुपये गिरकर 1,846.90 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Bajaj Finserv Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 2 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत से ज्यादा टूटा है। हालांकि पिछले 3 महीने में शेयर 13 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है लेकिन पिछले 6 महीने में शेयर 1 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 192 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Mar 18, 2025