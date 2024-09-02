Bajaj Finance: किसने दिया इस स्टॉक पर ₹9,000 टारगेट?
बजाज फाइनेंस का स्टॉक हाल ही में 3.22% बढ़कर ₹7,438.20 पर पहुंच गया है, जो बीएसई पर छठे लगातार दिन की बढ़त को दिखाता है। इस दैरान ये स्टॉक में 10.43% की तेजी आई है। InCred का टारगेट प्राइस वर्तमान मूल्य से 21% और ऊपर जाने की संभावनाएँ दिखाता है।
InCred Equities ने बजाज फाइनेंस पर मजबूत विश्वास जताया है, इसे 'ADD' रेटिंग दी है और ₹9,000 का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की बढ़ती डाइवर्सिफाइंग स्ट्रेटजी, उसकी हाउसिंग फाइनेंस डिवीजन की लिस्टिंग और एक अच्छी वैल्यूएशन कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से इस स्टॉक का प्राइस टारगेट रिवाइज किया गया है।
InCred Equities का मानना है कि रूरल मांग में कमी की बातें अभी उतनी प्रभावी नहीं है जिससे कंपनी के मार्जिन पर असर पड़े।
InCred Equities का कहना है कि त्योहारों के मौसम से पहले इन्वेंट्री की आई तेजी और पॉजिटिव सिग्नल है। फर्म ने यह भी नोट किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार दिख रहा है, जिसमें अच्छी मानसून की स्थिति और बेहतर रोजगार डेटा कंपनी की सेल्स बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
ब्रोकरेज ने यह भी बताया कि बजाज फाइनेंस के प्रबंधन ने ग्रामीण ग्राहकों के बीच अधिक लेवरेजिंग की समस्याओं को पहले उठाया और FY25 के लिए क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस को बढ़ाया है।हालिया रुझान यह संकेत करते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सामने प्रमुख चुनौतियाँ धीरे-धीरे कम हो रही हैं।
हालांकि ब्रोकरेज ने कहा कि कुछ जोखिम भी हैं, जैसे कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में संभावित मंदी और असेट क्वालिटी पर बढ़ता तनाव। कंपनी ने FY21-22 में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के कारण ऑपरेशनल एक्सपेंस में तेजी से वृद्धि देखी। हालांकि, अब इन प्रमुख टेक्नीकल कॉस्ट के पीछे होने के साथ, ऑपेक्स-टू-एवरेज एसेट्स रेशियो जून तिमाही में 4.1% तक सुधरा है, जबकि Q2FY23 में यह 4.8% था। InCred Equities को उम्मीद है कि यह रेशियो FY26F तक 3.5% तक सुधार होगा, जो रेवेन्यु ग्रोथ से कॉस्ट को पार करने से होगा।