दिवाली पर इन 5 शेयरों में करें निवेश: मोटी कमाई का मौका!

दिवाली (Diwali 2024) का त्योहार नजदीक है, और इस अवसर पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग (Muhurta Trading) का खास सेशन 1 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर मार्केट एक्सपर्ट्स ने ऐसे शेयरों की लिस्ट तैयार की है जिनमें निवेश करने पर मुनाफे का अच्छा अनुमान है। आइए, जानते हैं उन 5 टॉप शेयरों के बारे में जो दिवाली पर आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं।

advertisement

1. बजाज ऑटो (Bajaj Auto Share)

बजाज ऑटो का शेयर इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। चॉइस ब्रोकिंग ने इसके लिए 12,483 रुपये का टारगेट रखा है। ब्रोकरेज का मानना है कि यह स्टॉक लंबी अवधि में मुनाफा दिलाने में सक्षम होगा। हाल ही में, यह शेयर 10,415.95 रुपये पर बंद हुआ।

2. भारत डायनैमिक्स (Bharat Dynamics Share)

भारत डायनैमिक्स लिमिटेड, जिसे BDL के नाम से भी जाना जाता है, को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके 1,501 रुपये के नए टारगेट प्राइस के साथ, कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स और एक्सपोर्ट ऑपर्च्युनिटीज को देखते हुए इसे एक अच्छा निवेश माना जा रहा है। यह शेयर मंगलवार को 1,057 रुपये पर बंद हुआ।

3. एसीसी सीमेंट (ACC Cement Share)

एसीसी लिमिटेड, अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी, का शेयर भी इस लिस्ट में है। इसका नया टारगेट प्राइस 2,795 रुपये रखा गया है। कंपनी का लक्ष्य FY28 तक अपनी प्रोडक्शन क्षमता को दोगुना करना है। यह शेयर हाल ही में 2,258.50 रुपये पर बंद हुआ।

4. टीसीएस (TCS Share)

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर भी एक मजबूत विकल्प है। हाल के गिरावट के बावजूद, ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 4,664 रुपये निर्धारित किया है। यह शेयर मंगलवार को 4,020 रुपये पर बंद हुआ।

5. एचसीएल HCL Share

टेक सेक्टर दिग्गज कंपनी एचसीएल भी Diwali Favourite Stocks की लिस्ट में शामिल है. चॉइस ब्रोकिंग की मानें तो कंपनी की डील पाइपलाइन बेहद मजबूत है और इसमें डेटा, AI, डिजिटल इंजीनियरिंग, SAP माइग्रेशन समेत अन्य अवसर शामिल हैं. ऐसे में ब्रोकरेज को उम्मीद है कि FY24-FY27E के दौरान राजस्व, EBIT और PAT क्रमशः 10.5%, 13.5% और 13.7% की CAGR से बढ़ेंगे. ब्रोकिंग हाउस ने इस स्टॉक के 2,105 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद जताई है, जो कि मंगलवार को 1822.25 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद जताई है, जो कि मंगलवार को 1822.25 रुपये पर बंद हुआ

advertisement

दिवाली का पर्व न केवल उत्सव का समय है, बल्कि यह निवेश के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। ऊपर बताए गए शेयरों में निवेश करने से आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है। हमेशा याद रखें कि किसी भी निवेश से पहले अपने रिसर्च करें और वित्तीय सलाह लें। इस दिवाली, अपनी किस्मत को चमकाने का सही समय है

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।