Hyundai, Tata Motors और Ashok Leyland - कौन सा BUY करें और कौन सा SELL करें, एक्सपर्ट से जानिए
Auto Stocks : गुरुवार को शेयर बाजार सपाट स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 10 अंक चढ़कर 74,612.43 अंक पर बंद हुआ तो वहीं निफ्टी 2.50 अंक टूटकर 22,545.05 पर बंद हुआ। इस बीच आज बिजनेस टुडे को JM Financial Services के अक्षय पी भागवत ने तीन ऑटो स्टॉक्स पर अपनी राय दी है। अगर आज निफ्टी ऑटो इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स 1.51% गिरकर 21,335.35 अंक पर बंद हुआ है।
Hyundai Motor India Ltd
Hyundai Motor India के शेयर पर एक्सपर्ट अक्षय पी भागवत ने कहा कि लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। स्टॉक ने 1,900 रुपये से ऊपर जानें का प्रयास किया है लेकिन उस लेवल पर अधिक सप्लाई देखने को नहीं मिली।
एक्सपर्ट ने कहा कि मौजूदा सेटअप में, इस बात का जोखिम अधिक है कि स्टॉक 1,600 रुपये से नीचे फिसल सकता है। शॉर्ट टर्म निवेशकों को एक्सपर्ट ने मौजूदा मार्केट प्राइस पर Exit करने की सलाह दी है।
Tata Motors Ltd
JM Financial Services के अक्षय पी भागवत ने कहा कि पिछले सात महीनों से स्टॉक भारी बिकवाली के दबाव में है और 1,200 रुपये से फिसलकर 650 रुपये के स्तर से नीचे आ गया है।
एक्सपर्ट ने कहा कि 620-600 रुपये का रेंज एक मजबूत सपोर्ट जोन के रूप में काम कर सकता है और इन स्तरों से कुछ उछाल की उम्मीद की जा सकती है। एक्सपर्ट ने कहा कि अगर निवेशक Average करने के लिए तैयार हैं तो वो 620-600 रुपये के रेंज के आसपास BUY कर सकते हैं।
Ashok Leyland
मार्केट एक्सपर्ट अक्षय पी भागवत ने कहा कि यदि किसी निवेशक को ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा मोटर्स से स्विच करना है, तो अशोक लीलैंड लिमिटेड के शेयरों पर विचार कर सकता है।
एक्सपर्ट ने कहा कि शेयर, चार्ट पर मजबूत दिख रहा है और 200 रुपये के मजबूत सपोर्ट पर कायम है। स्टॉक शॉर्ट टर्म में 260-270 रुपये के ऊपरी टारगेट तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट ने कहा कि 6 से 12 महीने की समय सीमा में टाटा मोटर्स के बजाय अशोक लीलैंड पर दांव लगया जा सकता है।