Auto sales August 2024 Live Updates: ऑटो कंपनियों पर कल रहेगा दबाव, मारूति, टाटा मोटर्स के बिक्री घटी

Newsशेयर बाज़ारAuto sales August 2024 Live Updates: ऑटो कंपनियों पर कल रहेगा दबाव, मारूति, टाटा मोटर्स के बिक्री घटी

मारुति सुजुकी इंडिया ने अगस्त 2024 के लिए में 1,81,782 यूनिट्स बेचीं , जबकि पिछले साल के इसी महीने में 1,89,082 यूनिट्स बेंची थी। अगस्त 2023 की तुलना में कुल बिक्री में 3.9% की कमी आई है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 1, 2024 19:29 IST
Auto sales के आंकड़े गिरे
Auto Sales

सितंबर 2024 की शुरुआत के साथ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अगस्त की बिक्री के आंकड़े जारी कर रही हैं और जैसा लग रहा था कि त्योहारी सीजन से पहले ऑटो कंपनियों की बिक्री पर दबाव दिख सकता है। कल यानि 2 सितंबर को ऑटो कंपनियों पर भी दबाव रह सकता है।  प्रमुख कंपनियों जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एमजी, किआ, हुंडई और महिंद्रा, साथ ही प्रमुख टू-व्हीलर निर्माताओं ने आज अपने आंकड़े जारी किए हैं। जैसा कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑटो कंपनियां इनवेंट्री के मुद्दे से पहले ही जूझ रही हैं और ऐसे में सेल्स का घटना इन कंपनियों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। 

Maruti Suzuki

मारुति सुजुकी इंडिया ने अगस्त 2024 के लिए में 1,81,782 यूनिट्स बेचीं , जबकि पिछले साल के इसी महीने में 1,89,082 यूनिट्स बेंची थी। अगस्त 2023 की तुलना में कुल बिक्री में 3.9% की कमी आई है।

घरेलू पैसेंजर वाहन बिक्री 8% घटकर 1,43,075 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल 1,56,114 यूनिट्स थी। मिनी सेगमेंट की बिक्री घटकर 10,648 यूनिट्स हो गई, जो पिछले साल 12,209 यूनिट्स थी। कॉम्पैक्ट हैचबैक गाड़ियां जैसे कि Baleno और Swift, की बिक्री 20% घटकर 58,051 यूनिट्स हो गई, जबकि पिछले साल 72,451 यूनिट्स थी।

Tata Motors

टाटा मोटर्स ने अगस्त 2024 के लिए कुल बिक्री 71,693 यूनिट्स बताई हैं जबकि अगस्त 2023 में 78,010 यूनिट्स बेची थी। कंपनी की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 8% घटकर 70,006 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल अगस्त में ये आकंड़ा 76,261 यूनिट्स था।

कमर्शियल वाहनों के सेगमेंट में कंपनी ने 27,207 यूनिट्स हैं और इसी अवधि में कंपनी ने 32,077 यूनिट्स बेची थी। भारी कमर्शियल वाहनों (HCV) और छोटे कमर्शियल वाहनों (SCV) में बड़ी गिरावट है । 

घरेलू पैसेंजर वाहन सेगमेंट में, टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री 3% घटकर 44,142 यूनिट्स हो गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में मामली गिरावट देखने को मिली है और ये घटकर यह 5,935 यूनिट्स हो गई जबकि अगस्त 2023 में ये आंकड़ा 2023 में 6,236 यूनिट्स था।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
