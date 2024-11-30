एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ की रणनीतिक साझेदारी



भारत के सबसे बड़े स्‍मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (एयू एसएफबी) और भारत की लीडिंग प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने आज एक रणनीतिक बैंकाश्योरेंस साझेदारी करने की घोषणा की है। भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, भारती लाइफ वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (भारती ग्रुप ) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस साझेदारी का उद्देश्य एयू एसएफबी के ग्राहकों को व्यापक रूप से लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) और वित्तीय सुरक्षा के विकल्प प्रदान करना है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर और डिप्टी सीईओ, उत्तम टिबरेवाल और भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ, पराग राजा ने आज मुंबई में एक कार्यक्रम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की।

यह गठबंधन दोनों संस्थाओं की व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत "विकसित भारत" और "सभी के लिए इंश्योरेंस" उनके लक्ष्य हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य लोगों के बीच इंश्‍योरेंस की पहुंच बढ़ाना, उनकी जरूरतों के अनुसार इंश्योरेंस प्रोडक्ट तैयार करना, इसके लिए प्रमुख बाजारों की पहचान कर वहां तक पहुंचना और बैंकाश्योरेंस और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन सहित, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रणनीतिक साझेदारी का पता लगाना है।

इस साझेदारी के बाद एयू एसएफबी के ग्राहकों को तत्काल प्रभाव से, भारती एक्सा के लाइफ इंश्‍योरेंस और वित्तीय सुरक्षा समाधानों के व्यापक सेट तक पहुंच हासिल होगी, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, यूलिप योजनाएं, बचत योजनाएं, चाइल्ड एजुकेशन प्लान (बाल शिक्षा योजनाएं) और रिटायरमेंट प्‍लान शामिल हैं। इस रणनीतिक साझेदारी से दक्षिण भारत में एयू एसएफबी की पेशकश में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एयू एसएफबी को वित्तीय समाधानों, सरल व अधिक कारगर सेवाओं और व्यक्तिगत आधार पर जरूरतों के अनुसार सपोर्ट की एक बड़ी रेंज के साथ ग्राहकों के लिए पूरी तरह से एक इकोसिस्टम बनाने के लिए भारती एक्सा लाइफ के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का लाभ मिलेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अपने हालिया आवेदन के बाद, एयू एसएफबी रणनीतिक रूप से अलग अलग सेगमेंट में फैले हुए अपने एक करोड़ से अधिक के कस्टमर बेस (ग्राहक आधार) को अत्याधुनिक, टेक्नोलॉजी संचालित इंश्‍योरेंस के विकल्प प्रदान करने के लिए अपने बैंकाश्योरेंस पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है। ग्राहकों पर फोकस करने वाली यह रणनीति, एयू एसएफबी को हर ग्राहक की खास वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करने और उनका समाधान करने का अधिकार देती है।



इस साझेदारी पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर और डिप्टी सीईओ, उत्तम टिबरेवाल ने कहा कि एयू एसएफबी में हम जो भी पहल करते हैं, उसके फोकस में हमारे ग्राहक ही रहते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रोडक्ट में लगातार नयापन लाने और उसे ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार तैयार करने के अपने मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। एयू एसएफबी इनोवेटिव लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की एक बड़ी रेंज की पेशकश करने के लिए भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी करके उत्साहित है। यह सहयोग हमारे ग्राहकों को उनकी जरूरतों व आकांक्षाओं को हासिल करने, उनके परिवार व करीबियों को सुरक्षा देने और उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सक्षम बनाएगा। यह साझेदारी हमारे 'बैंकिंग भी, बीमा भी' की नीति को हकीकत में बदलते हुए पसंदीदा डिजिटल फाइनेंशियल पार्टनर बनने की हमारी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एयू एसएफबी की ग्राहकों पर फोकस करने वाली रणनीति से ग्राहकों को उनके लिए सबसे बेहतर इंश्‍योरेंस के विकल्प चुनने में मदद करेगा, जिससे यह भी सुनिश्चित होगा कि ग्राहक जिस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, उसके बारे में उन्‍हें पूरी जानकारी मिले।

इस साझेदारी पर भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ, पराग राजा ने कहा कि हमें एयू एसएफबी के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। एयू एसएफबी के पास उन लोगों की सेवा करने की एक मजबूत विरासत है, जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पीछे रह गए हैं और बैंक से जुड़ी सेवाओं से दूर हैं। एयू एसएफबी का व्यापक नेटवर्क, इंश्‍योरेंस को आसान बनाने में हमारी विशेषज्ञता के साथ मिलकर, एक मजबूत तालमेल बनाता है, जिससे हम ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप और इनोवेटिव वित्तीय समाधान पेश करने में सक्षम होंगे। यह गठबंधन आईआरडीएआई के लक्ष्‍य- 2047 तक 'सभी के लिए बीमा' के अनुरूप है। अपनी क्षमताओं को मिलाकर, भारती एक्सा लाइफ और एयू एसएफबी ग्राहकों के वित्तीय अनुभव बेहतर करने के लिए उत्साहित हैं, जिससे इंश्‍योरेंस की पहुंच बढ़ाने और इंश्योरेंस रेगुलेटर की नीतियों की दिशा में आगे बढ़ने में योगदान मिलेगा।

