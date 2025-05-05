Ather Energy IPO GMP: शेयर बाजार में एथर एनर्जी के शेयर की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एथर एनर्जी के शेयरों की लिस्टिंग 6 मई (मंगलवार) को होगी। अगर आपने भी इस आईपीओ में निवेश किया है तो आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना चाहिए।

advertisement

कैसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस? (How to check Ather Energy IPO Allotment)

स्टेप 1 : https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx. लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2 : अब इश्यू नाम में जाकर ‘Ather Energy Limited’ को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3 : इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर या PAN नंबर भरें.

स्टेप 4 : अब आपको ‘I’m not a robot’ पर क्लिक करने के बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना चाहिए।

अब आपको स्क्रीन पर अलॉटमेंट स्टेटस शो होगा।

इसके अलावा आप आईपीओ रजिस्ट्रार के लिंक पर भी जाकर अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रार से लिंक चेक करने के लिए https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html पर क्लिक करें।

ग्रे मार्केट में कैसी है परफॉर्मेंस (Ather Energy IPO GMP Today)

ग्रे मार्केट में एथर के आईपीओ का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। आज एथर एनर्जी के आईपीओ ग्रे मार्केट में ₹328 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। यह 2.18 फीसदी के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग के संकेत दे रहे हैं। बता दें कि आईपीओ का प्राइस ₹321 प्रति शेयर है। ऐसे में स्टॉक की फ्लैट या नेगेटिव लिस्टिंग होने के संकेत मिल रहे हैं।

Ather Energy IPO के बारे में

एथर एनर्जी का आईपीओ 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक खुला था। इस आईपीओ को टोटल 1.50 गुना बोली मिली है। इसका मतलब है कि 5,11,22,370 शेयर्स के लिए 7,67,49,068 शेयर्स की बोली मिली है। रिटेल निवेशकों ने आईपीओ में खूब दिलचस्पी दिखाई है। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार रिटेल निवेशकों ने 1.89 टाइम्स सब्सक्रिप्शन किया है। वहीं, NII ने 0.69 टाइम्स और QIB ने 1.76 टाइम का सब्सक्रिप्शन किया है। यह आईपीओ ₹2,981 करोड़ का था। आईपीओ का प्राइस बैंड ₹304 से ₹321 प्रति शेयर तय किया गया।

क्या करती है कंपनी (About Ather Energy)

Ather Energy साल 2013 में स्थापित हुई थी। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व्हीकल्स बनाती हैं। कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बैटरी पैक्स, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाती है। कंपनी ईवी प्रोडक्ट्स के साथ टेक्नोलॉजी डेवल्पमेंट पर फोकस कर रही है।