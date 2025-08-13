₹400 करोड़ का नया Quant Long Short Fund लॉन्च, अब बदल जाएगा निवेश का पूरा तरीका

SEBI से रजिस्टर्ड Astratinvest ने भारत में अपना नया Quant Long Short Fund लॉन्च किया है। कंपनी का टारगेट इस फंड के जरिए ₹400 करोड़ जुटाना है। खास बात ये है कि ये फंड एकदम सिस्टमेटिक और डेटा-बेस्ड तरीके से निवेश करेगा। इसमें अंदाजों की जगह सिर्फ रिसर्च और आंकड़े काम करेंगे। ये फंड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कम से कम ₹1 करोड़ का निवेश कर सकते हैं।

कौन चला रहा है ये फंड?

इस फंड को चलाने वाली टीम भारत की सबसे यंग और टैलेंटेड टीम में से है। इसके CEO शिवम अग्रवाल पहले Wells Fargo में ग्लोबल मार्केट्स के साथ काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट और एडवांस मॉडलिंग में अनुभव हासिल किया। वहीं CIO आकाश गुप्ता Reliance Jio में AI और टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स संभाल चुके हैं।

कैसे करेगा ये फंड काम

ये फंड एक खास तरह के मल्टी-लेयर सिस्टम पर चलता है, जो मार्केट की चाल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। इसमें चार तरह के प्रोसेस हैं, जैसे-मार्केट की ताकत को मापना, वोलैटिलिटी के हिसाब से पैसा लगाना, 52 फैक्टर्स से शेयर चुनना और पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क-रिवार्ड बैलेंस करना। इसका मतलब ये है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, ये फंड दोनों हालात में फायदा कमाने की कोशिश करेगा।

क्यों खास है ये फंड?

आजकल भारत में निवेशक पुराने अंदाज से हटकर डेटा और एनालिसिस पर भरोसा करने लगे हैं। अब हमारे पास ऐसा मार्केट डेटा है जो पहले सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में मिलता था। Astratinvest इसी बदलाव का फायदा उठाकर भारत में ग्लोबल लेवल की क्वांट स्ट्रेटेजी ला रहा है।

कौन-कौन दे रहा है सपोर्ट?

इस फंड को सपोर्ट करने के लिए कई बड़ी कंपनियां जुड़ी हैं। इस फंड में Orbis Trusteeship Services ट्रस्टी है। वहीं, Orbis Financial Corporation कस्टोडियन और रजिस्ट्रार है। फंड क लीगल सलाहकार Mukesh M. Gangar & Co. और Vaish Associates हैं, जबकि D&A Financial Services मर्चेंट बैंकर के तौर पर है।